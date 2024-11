Comenzó a funcionar la propina electrónica: qué es y cómo utilizarla

La propina electrónica comenzó a estar vigente en todo el país desde este jueves. Esto amplía la forma de abonarla , ya que no se precisará únicamente del efectivo .

Igualmente, no es el fin de esta última opción, ya que los consumidores que deban pagar podrán elegir entre dejar el monto en billetes, o abonarlo mediante tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales.

Esta alternativa virtual no implica ningún impuesto extra para el dueño del comercio . Simplemente se selecciona el monto, y se abona mediante QR o transferencia.

Cómo funciona el sistema

Según explicó el funcionario, en esta primera etapa el sistema incluye a los rubros de gastronomía, hotelería, expendio de combustibles y deliverys. Todos estos comercios tienen la obligación de ofrecer esta opción a los consumidores.

Estos últimos, además, podrán decidir el monto y cómo abonarla. Es decir, si prefieren pagarla sumada al ticket final o entregada directamente al empleado.

Por otro lado, la propina puede direccionarse sin desvíos a la cuenta del trabajador, o puede abonarse en una cuenta aparte del local, separada de la habitual. En este último caso, el comercio debe pagarle ese dinero al trabajador en un plazo de 24 horas, ya sea de manera digital o en efectivo.

Desde el Gobierno aclararon que el mecanismo no impactará en ningún impuesto extra para los comerciantes, porque las propinas ya no podrán considerarse como parte del salario de los trabajadores. Por eso, no tendrá retenciones tributarias.

Esto significa que también equivale a una gratificación de libre disponibilidad para el empleado, sin intermediarios que se interpongan, pero de forma desregulada.

La propina electrónica se había reglamentado en agosto y se había establecido que los comercios tenían 90 días para adaptar sus sistemas. Luego de varias demoras, informaron que el método ya estaba operativo desde este jueves.

