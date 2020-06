Alivio para la carne argentina: retorna la demanda de Israel

… que, en el resto de los sectores las perspectivas no son tan positivas, tanto por las condiciones internacionales, como por las medidas económicas internas que alteran las ecuaciones, en actividades que son de mediano y largo plazo. Tanto es así, que el propio titular del IPCVA, el pampeano Ulises “Chito” Forte, desatacó su “preocupación”, por la alta carga impositiva que perjudica a todos. “Los problemas siguen siendo los mismos, y se agregan la falta de infraestructura, y de mano de obra”, señaló. A su vez, la Mesa de Enlace, conformada por las cuatro entidades nacionales del campo, alertó por “los reiterados hechos de inseguridad que proliferan en el ámbito rural, en diferentes zonas del país, y la Comunicación 7030 del Banco Central (BCRA), por la que se excluye a las empresas con tenencias en moneda extranjera, por fuera del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), para el pago de importaciones”, que algunos ya sostienen que está modificando los planes productivos en varias regiones. Más contundente aún, la siempre combativa CARBAP destacó que “la medida genera un tipo de cepo a los importadores de insumos esenciales para las actividades productivas del país (…) y tienden nuevamente a promover una reducción del paquete tecnológico a aplicar en los cultivos -por el aumento de precio que ocasionara en los insumos, la mayoría importados-, y por lo tanto provocar una disminución de rindes, con lo cual nuevamente terminará perdiendo la Argentina en su conjunto”. Con esta desafortunada medida, el impacto en los costos totales del paquete tecnológico a aplicar se eleva por lo menos al doble del cálculo estimado para la presente campaña. Pero no solo eso, sino que los ingresos para el país y la provincia de Buenos Aires, que cobija el 60% del trigo de todo el país, disminuirán en alrededor de u$s400 millones si se ven reducidas tan solo 2 millones de toneladas de las previstas a cosechar en esta campaña (20/21 millones). Y eso sin contar cómo repercutirá la medida en la ganadería, los servicios y otras actividades vinculadas, ya que queda de manifiesto un desdoblamiento cambiario donde el productor va a terminar pagando sus insumos productivos a un Dólar CCL ($115), MEP ($107), es decir, un dólar de entre dos y tres veces superior al que está recibiendo por su producción (Dólar Soja $ 46)”. La contundencia del reclamo, que incluye pedidos de audiencia con las máximas autoridades nacionales, no excluye la relación que mantienen los ruralistas con los funcionarios específicos, tal el caso de Luis Basterra a nivel nacional, o con javier Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Tanto es así que los ánimos no cambiaron para nada, y como perfectos señores nadie recordó el hecho durante uno de estos encuentros que incluyó al titular de la Sociedad Rural de Las Flores, Mariano Meliante, que en diciembre de 2015 “saltó a la fama” por el “Chau Kris”, que escribió en su Facebook, adjunto a una imagen que generalizó un mediático periodista y de la que hoy el ruralista seguramente, se debe arrepentir.