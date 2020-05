La UTT ya donó más de 70 mil kilos de alimentos desde el inicio de la pandemia

"Somos el campo que alimenta sin químicos ni agrotóxicos que matan, y nos solidarizamos ante la situación de los comedores, brindando comida sana, soberana y rica", dijo en declaraciones a la agencia Télam la productora de La Plata, Zulma Molloja, quien entregó cientos de cajones.

La entrega de alimentos constituye la cuarta donación de la UTT en la ciudad de Buenos Aires, en esta oportunidad fue destinada a 15 organizaciones políticas y comedores barriales. La organización nacional ya distribuyó más de 2.500 toneladas de comida a precios accesibles y realizó donaciones de más de 70 mil kilos de verduras y frutas en diversas ciudades del país en lo que va de la pandemia de coronavirus.

Rosalía Pellegrini, quien forma parte de la coordinación nacional de la UTT, manifestó que "si antes se hablaba de la Argentina contra el Hambre, ahora realmente va a haber una problemática de acceso al alimento muy importante". Los productores manifestaron que la situación de emergencia actual dificulta el alquiler de las tierras para cosechar alimentos sin agrotóxicos y Molloja dijo que "si no cumplimos con los pagos de alquiler, nos echan".

"Es lamentable lo que nos pasa, pero si nosotros no producimos, el pueblo no come", advirtió.

Además, se refirió a las dificultades al acceso de ciertas semillas - que son importadas y están dolarizadas - por el cierre de las fronteras. "Si bien hay acuerdos para obtener semillas naturales, hubo un desabastecimiento. Pudimos plantar lo que se pudo, pero también hubo inundaciones que arrasaron con los nylon, las maderas y las verduras", lamentó la productora de La Plata.

En 2016, con el acompañamiento del diputado nacional Leonardo Grosso, se presentó un proyecto de ley para la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, con el objetivo de que quienes trabajan la tierra puedan ser dueños de ella.

"Todos los que firmaron ese proyecto, ahora son gobierno así que esperamos que este año avance una nueva presentación de ese Procrear Rural, y también el de las colonias agrícolas, que consiste en tierras fiscales para producir alimentos sanos para el pueblo", dijo Pellegrini.

Si bien detalló que ven voluntad del gobierno para que eso avance y responder a esa situación, Molloja alertó sobre el día a día de los productores: "Queremos tener nuestra propia tierra para producir, queremos pagarla. Si tuviésemos viviendas dignas y tierras, podríamos producir alimentos sanos, ricos y sin agrotóxicos".

Pellegrini manifestó que "las grandes empresas y empresarios que monopolizan la producción de alimentos, hoy están especulando con la comida, ya que son los que plantean que hay que venderles alimentos básicos al Estado a precios exorbitantes".

La organización sostuvo que a los grandes terratenientes "les interesa exportar los alimentos y no asistir al mercado interno y por eso los precios suben".