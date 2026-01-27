La Argentina, el principal destino de estudiantes internacionales en América Latina rumbo a 2030

Un informe de QS prevé que América Latina superará los 500.000 estudiantes internacionales en 2030 y ratifica a la Argentina como el mercado ancla del sistema universitario regional.

Argentina seguirá siendo el principal destino de estudiantes internacionales en América Latina, según un informe de QS.

La Argentina se consolidará como el destino más elegido de América Latina por los estudiantes internacionales y mantendrá su liderazgo regional en los próximos años, según un nuevo informe de QS Quacquarelli Symonds. Las proyecciones anticipan un fuerte crecimiento de la movilidad académica, impulsada principalmente por los flujos dentro de la propia región.

De acuerdo con el estudio, hacia 2030 las universidades latinoamericanas podrían recibir cerca de 500.000 estudiantes internacionales , frente a los 366.000 registrados en 2024. Tras una década de expansión cercana al 7,5% , la región ingresará en una “nueva era” de crecimiento más moderado, con un aumento anual estimado del 5,5% en la matrícula internacional.

El informe destaca que la Argentina seguirá siendo el principal polo de atracción de estudiantes extranjeros y la define como el “mercado ancla” de América Latina. En los próximos cuatro años, el país registraría un crecimiento cercano al 5% , aunque los especialistas advierten que el ritmo se desacelerará frente a una mayor competencia regional y los ajustes presupuestarios.

Brasil , en tanto, mostraría un aumento anual del 4% en la cantidad de estudiantes internacionales, hasta alcanzar unos 34.000 en 2030. Junto con México , ambos países concentran más del 60% de los estudiantes que llegan a la región, mientras que la Argentina por sí sola reúne cerca del 40% de las matriculaciones.

La matrícula internacional en la región pasará de 366.000 estudiantes en 2024 a más de 500.000 en 2030.

Según QS, el dominio argentino se explica por su larga tradición de educación superior pública y gratuita, aunque ese liderazgo enfrenta límites. La moderación del crecimiento responde al “ajuste de los presupuestos públicos, la incertidumbre política y la maduración de la demanda regional”.

“Se espera que la incertidumbre política, las presiones presupuestarias y la intensificación de la competencia de Europa, en particular España (ahora el principal destino global para los estudiantes latinoamericanos que emigran), moderen el crecimiento a alrededor del 5% anual. Aun así, Argentina seguirá siendo el mercado ancla de la región”, señalaron Ben Webb, Louie Cornish y Anshari Perera, autores del informe.

uba Las universidades argentinas concentran cerca del 40% de los estudiantes internacionales de América Latina.

En el plano local, el ajuste presupuestario sobre las universidades públicas derivó en movilizaciones masivas en 2024 y 2025. Según cálculos de la ACIJ, el recorte al sector explica un 5% de la caída del gasto estatal entre 2023 y 2026. A esto se suma la habilitación para que las universidades cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, una medida que, por la autonomía universitaria y la falta de claridad sobre el universo alcanzado, genera incertidumbre sobre su implementación.

Cuáles son los desafíos estratégicos para la educación superior

QS identifica tres desafíos centrales para las universidades latinoamericanas: reconstruir la reputación institucional, adaptarse a los cambios de política y costos, y garantizar empleabilidad y desarrollo de habilidades. La reputación pesa en la decisión del 67% de los estudiantes latinoamericanos y del 70% de los norteamericanos, mientras que crece la demanda de prácticas laborales y competencias alineadas con el mercado.

antorchas marcha universitarias.jpeg El ajuste en universidades públicas impacta en el ritmo de crecimiento del sistema educativo argentino.

Pese a estos desafíos, el modelo argentino de universidad gratuita (que en muchos casos incluye a estudiantes extranjeros) continúa siendo su principal ventaja competitiva frente a países donde los aranceles resultan significativamente más altos.

“La educación superior está entrando en una nueva etapa a nivel mundial, y América Latina forma parte de ese cambio. Los destinos educativos están evolucionando: Argentina y Brasil atraerán a la mayor cantidad de estudiantes internacionales en los próximos años, mientras que México seguirá recibiendo un flujo creciente de estudiantes europeos. La movilidad dentro de la región será clave para ampliar el impacto de la educación internacional en América Latina”, afirmó Jessica Turner, directora ejecutiva de QS Quacquarelli Symonds.