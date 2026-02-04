Carlos Melconian pronosticó el precio del dólar y cuestionó a Luis Caputo por la salida de Marco Lavagna

El economista puso números al tipo de cambio, advirtió sobre “contradicciones” del Gobierno y criticó errores de comunicación tras la renuncia en el Indec.

El economista analizó el rumbo económico del Gobierno, puso en duda la consistencia del esquema cambiario y advirtió sobre las “contradicciones” entre el discurso aperturista y la continuidad del cepo.

El economista Carlos Melconian analizó el rumbo económico del Gobierno , estimó cuál debería ser el valor del dólar para ganar competitividad y cuestionó a Luis Caputo por errores de comunicación que derivaron en la salida de Marco Lavagna del INDEC , al tiempo que alertó sobre tensiones estructurales que podrían profundizarse en 2026.

Melconian describió el contexto actual como un “vaso medio lleno”, aunque lejos de los períodos de estabilidad y crecimiento sostenido que tuvieron otras gestiones. En ese marco, advirtió que el Gobierno deberá evitar repetir errores históricos.

“Tiene que eludir lo que en otros gobiernos fue el síndrome del tercer año. Y va a ir definiendo el perfil de su gobierno, a dónde quiere llegar. Es un año importante, porque el año que viene es electoral” , planteó el extitular del Banco Nación.

En la misma línea, sostuvo que el oficialismo todavía no logró consolidar un escenario de crecimiento claro: “Hoy políticamente hablando el escenario es un desierto , pero tampoco este es un gobierno que esté transitando el Menem ’94 o el Kirchner 2006 , donde reflejaba con absoluta nitidez tasas de crecimiento, estabilidad y algún nivel de derrame hacia la gente. Todavía eso no está”.

Melconian sostuvo que el mercado aún no tiene libertad para definir un precio real del dólar.

Al referirse a la política cambiaria, Melconian marcó fuertes inconsistencias entre el discurso aperturista del Gobierno y la continuidad de las restricciones. En diálogo con Radio Splendid, sostuvo que el mercado aún no puede determinar un valor real del dólar.

“De la misma manera que se pide la apertura económica en el sector real, no hay una apertura económica irrestricta en materia cambiaria. Todavía es bien archiconocido que continúan las restricciones cruzadas en materia de cepo. Entonces, no te tiembla la mano para las restricciones cambiarias, pero querés mostrarte ultra aperturista en el sector real. Hay contradicciones que se detectan”.

Luis Caputo Javier Milei Apuntó contra el ministro por el manejo comunicacional y la postergación del nuevo índice.

Sin hablar de atraso cambiario, comparó el nivel actual (cercano a los $1450) con otros períodos históricos y afirmó que es “mucho mejor” que durante la Convertibilidad o el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, señaló que el país necesita un tipo de cambio más alto para acumular reservas genuinas.

Según sus cálculos, los $800 del inicio de la gestión Milei, ajustados por inflación, equivaldrían hoy a un dólar de entre $1700 y $1800.

“Lo que no tiene todavía el mercado de cambio, porque no es de libertad absoluta, es el price discovery al cual lo quería someter el Fondo Monetario. Las bandas son irrelevantes”, sentenció.

Críticas a Caputo y la renuncia de Marco Lavagna

Melconian también fue muy crítico con el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la postergación del cambio metodológico del índice de inflación que derivó en la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Para el economista, no se trataba de un problema técnico, sino comunicacional.

“Salvo que me esté perdiendo algo, una vez más vuelve a cometer el pecado: tienen una infantería comunicacional y comunican mal. Es algo que no entiendo porque era una cosa arreglada la del cambio, se hace habitualmente”, afirmó en Radio Mitre.

Marco Lavagna - INDEC La salida de Marco Lavagna se dio tras frenar la actualización de la medición de inflación.

En ese sentido, remarcó: “Este gobierno necesita una oposición, alguien en frente, porque si no, tienen estos errores comunicacionales de cometer gansadas entre ellos”.

Inflación, metodología y un cierre con ironía

Melconian aseguró que sus mediciones privadas dieron una inflación del 2,5% en enero y negó que el nuevo índice implicara un salto significativo. “A nosotros en ningún momento nos dio más de 3%”, indicó, aunque reconoció que era razonable postergar el cambio por el impacto del sinceramiento tarifario.

Sobre el final, ironizó al responder sobre la polémica frase de Caputo respecto a la ropa nacional: “Compro en donde me queda bien y me gusta, no soy pijotero. Si me queda lindo lo compro, no voy a las ofertas pijoteras de Miami para salir hecho un payaso”.

Mientras tanto, el Gobierno defendió la salida de Lavagna, descartó motivaciones políticas y designó a Pedro Lines como nuevo titular del INDEC, en medio de un clima de desconfianza y fuerte debate sobre la credibilidad de los datos oficiales.