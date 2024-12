Carlos Melconian, sobre el año de Javier Milei: dólar, "agua venenosa", logros y los desafíos

Dolarización y política fiscal: promesas incumplidas

Durante una entrevista, Melconian calificó la dolarización como una herramienta de campaña que, en la práctica, no se implementó. Afirmó que, desde el inicio, fue crítico con las promesas de dolarizar y reducir impuestos, anticipando que las restricciones fiscales y la falta de reservas lo harían inviable. “Hoy no se dolarizó, no se pagaron las importaciones pendientes y los impuestos no se han reducido”, sentenció.