Carne con "precios cuidados" y el lugar donde venden el asado a $2.900

Cuáles son los cortes de carne con acuerdos de precios

Los cortes incluidos en la medida son:

Asado $4.900 el kilo

$4.900 el kilo Matambre $5.900

$5.900 Vacío $ 5.900

$ 5.900 Tapa de asado $4.900

$4.900 Falda $2.900

“Estamos convencidos que a través del diálogo seguiremos trabajando en conjunto con la industria frigorífica y los supermercados, sectores relevantes de la economía argentina”, concluyó la Secretaría de Bioeconomía.

De esta manera, desde el Gobierno buscan de alguna manera contener el precio de uno de los productos con mayor incidencia dentro de la canasta alimenticia. Y evitar que, más allá de los factores económicos coyunturales, se traslade en su totalidad a mostrador la suba en el valor de la hacienda que se registró durante la semana pasada, cuando llegó a cotizar $2.000 el kilo vivo.

Al analizar este escenario, el consultor ganadero Víctor Tonelli señaló: “Suponiendo que ese valor en la hacienda se fuera a consolidar, asumiendo que el ganado se mantenga en estos valores, el precio del asado terminaría con un valor cercano a los $6.500 o $7.000. No mucho más que eso. Escuché que algunos

hablan de $10.000, pero me parece un valor fuera de la realidad”.

De todas formas, el especialista sostuvo: “No creo que el poder absolutamente licuado del salario pueda convalidar esos valores. De modo tal que, primero no creo que estos precios se sostengan; y segundo, que si se llegaran a consolidar, el mercado no lo va a aceptar. Y cuando el mercado no lo acepta, en un producto perecedero como la carne, lo que no se vende hoy mañana se pone feo, entonces hay que bajarlo. No veo que se sostengan estos valores”.

En Castelli venden el kilo de asado a $2.900

“La semana que viene el asado va a estar a solo $2900 en Castelli. Del campo a la mesa. VIVA LA JUSTICIA SOCIAL CARAJO”, afirmó el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, en su cuenta de X (ex Twitter). Horas más tarde, desde el partido que representa el alcalde, Ganar, anunciaron el plan oficial: “Tras la estampida de precios, el intendente de Castelli presenta el nuevo plan de carne para fin de año”.

“Por el fin de año nos metimos con la carne. Bajamos tasas a las carnicerías y a los frigoríficos y abaratamos la carne en un 55% en el mostrador”, amplió Echarren este lunes en diálogo con Radio 10. Y agregó: “Recuerdo pocos fines de año con tanta preocupación y tristeza como este”. Entre otros cortes, el asado y el vacío estarán a 2.900 pesos.

“Somos vecinos, tenemos que cuidar a nuestra gente. Van cinco días hábiles del nuevo presidente, se devaluaron los salarios a la mitad y los intendentes no podemos mirar para otro lado”, remarcó el alcalde peronista. El viernes había advertido que se regularían los precios de los alimentos para que a “ninguna familia le falte un plato de comida” en este fin de año.