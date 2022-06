Bonos en el freezer: Guzmán regresa del futuro, tasas positivas, CER recargado, dólar, UVA y aguinaldo redux  

Los fantasmas no son marca Acme. Tienen firma digital, sello de Juntos por el Cambio, o la etiqueta que se prefiera. Y desde hace varias jornadas, las advertencias del bloque político opositor viene generando olas. Para repasar lo que ya se sabe, varios alfiles de los equipos económicos parece que suman un apéndice a sus charlas vernáculas. “Hay que ofrecer algo más, algo mejor, no ser anti todo”, suele aconsejar el alter ego de Duran Barba, Guillermo Raffo, un consultor argentino radicado en Brasil, y que orbita en la conducción de los cambiemitas. Para el dream team de Juntos, “algo mejor” es la propuesta de reperfilar la deuda en pesos, lo que habilitaría ciertas maniobras que los ilusionan con la posibilidad de dar de baja el cepo cambiario. Si se lo piensa, lo de reperfilar deuda en moneda local no es nuevo, lo hizo oportunamente Hernán Lacunza, ex ministro de economía de Macri, cuando en 2019 sorprendió, es decir, decidió diferir los vencimientos.