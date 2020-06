Ribeiro promete no emitir más cheques sin fondos

El capítulo de los cheques rechazados se convirtió en un factor clave en esta negociación. Ribeiro, tal como anticipó Ambito el mes pasado, avisó que no pagará ningún vencimiento de ON en 2020. Pero los acreedores no están dispuestos a aceptar ninguna reprogramación mientras siga creciendo la montaña de cheques sin fondos.

Por eso, la cadena ayer reconoció que “en los últimos meses del año 2019 y principios de 2020 hubieron varios rechazos de cheques por falta de fondos; principalmente pertenecientes a proveedores de bienes de cambio y de servicios”.

Y atribuyó esta situación a “dificultades financieras producidas principalmente por las altas tasas de interés y los niveles de inflación de años anteriores”.

Explicó que “esta situación se fue gestionando mediante negociaciones individuales y ajustando los volúmenes de cheques de pago diferido con los flujos de fondos presupuestados para esa nueva situación”.

Pero por la pandemia, “aun antes de la declaración formal del aislamiento obligatorio, se produjo una pronunciada caída de los niveles de ingresos que volvió a alterar la normal relación de flujos proyectados y volumen de cheques emitidos, esto produjo un muy fuerte aumento de los rechazos”.

Por eso, en la nota enviada a la CNV informó que:

a) prácticamente ya no quedan cheques a la espera de ser depositados; b) que mediante negociaciones individuales con los proveedores involucrados se están tratando de encontrar la solución sobre los rechazos mencionados; c) que se ha implementado un sistema de pagos por transferencia bancaria para los pagos corrientes, ajustados a los niveles actuales de ingresos y d) que no se emitirán más cheques de pago diferido hasta no alcanzar flujos de fondos sustentables.