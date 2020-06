Lo que se dice en las mesas

Los intensos intercambios entre operadores de uno y otro lado del Atlántico reflejaron más cautela como respuesta al rango estrecho en que los índices de Wall Street se negociaron (lo mismo en la sesión asiática y europea). Mucho mercado lateral y poco trader de tendencia. Lo cierto es que los datos semanales de desempleo en EE.UU. fueron peores de lo esperado (ya 46 millones de empleos se perdieron) y encima hay noticias sobre un rebrote del virus en varios estados del sur y el oeste, que según el excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, están a punto de perder el control. Ahora se suma otro ingrediente que marcará lo que viene: hoy se produce el vencimiento trimestral de derivados (“la cuádruple hora bruja”) cuando los grandes jugadores del mercado ajustan sus posiciones de cara a los próximos meses. Se comenta mucho los ruegos de varios sectores para que los gobiernos no retiren la ayuda. Para entender dónde está el mundo vale visualizar que más del 90% de la economía global está en recesión (en la crisis financiera 2008 estaba en el 60%).

El propio jefe de la Fed, Jerome Powell, se manifestó preocupado que el Congreso retire demasiado rápido el apoyo que está brindando a la economía, y enfatizó que habría que ir pensando en seguir apoyando a los nuevos desempleados y a las pymes. No estuvo solo, un influyente grupo liderado gente de la talla de Ben Bernanke y otros 150 académicos de renombre que incluyen dos expresidentes de la Fed, cuatro expresidentes del Consejo de Asesores Económicos y dos Premio Nobel enviaron al Congreso una declaración implorando que apruebe de inmediato más ayuda. O sea, no solo no retire la que ya dio sino que la aumente.

Un banquero de inversión con llegada a la Casa Blanca comentaba a clientes que “Donald” no perdía oportunidad, ya en modo campaña, para relanzar el “America First” y así fue que se coló la langosta en la guerra comercial con China. Contó que Trump se enteró que las langostas estadounidenses tenían aranceles en la UE (8%) y en China (25%) y que varias empresas se han radicado en Canadá para exportar porque las langostas canadienses están libres de aranceles en la UE. Las exportaciones de EE.UU. cayeron 70% después que China impuso la represalia del 25% en 2018 (en paralelo redujo el arancel para Canadá). En su cruzada contra China le vino como anillo al dedo a Trump quién ya instruyó a su equipo para que imponga un arancel a China si no baja el de la langosta de Maine que ingresa a China. El banquero también brindó un acertijo: ¿cuál es el fondo anticrisis que ya ganó 40%?