Alerta meteorológica amarilla en la Ciudad: recomendaciones oficiales para la tarde del miércoles

El aviso rige durante entre las 12 y las 18 e incluye tormentas intensas, ráfagas de viento, posible granizo y lluvias abundantes en cortos períodos.

Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 60 milímetros, con actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Mariano Fuchila

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para este miércoles 24, con vigencia entre las 12 y las 18 horas, que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Según el parte oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

En ese marco, se prevén valores de lluvia acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.

Ante este escenario, el Gobierno porteño difundió una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos y evitar inconvenientes.

Recomendaciones para vecinos Evitar circular por calles anegadas .

Retirar o asegurar macetas, sillas u objetos livianos ubicados en ventanas o balcones que puedan ser desplazados por el viento.

Revisar y asegurar tendederos u otros elementos sueltos que representen un riesgo para terceros.

Asegurar materiales en obras en construcción , como chapas, ladrillos o tirantes.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar residuos, latas o botellas en la vía pública, ya que pueden obstruir sumideros .

Respetar el horario de recolección de residuos , que es de 19 a 21 horas , de domingo a viernes.

Depositar siempre las bolsas dentro de los contenedores y no dejarlas sobre la calzada.

Evitar circular por zonas arboladas durante lluvias intensas o vientos fuertes.

No tocar columnas de alumbrado, cajas eléctricas ni cables caídos o expuestos. Recomendaciones para automovilistas Utilizar siempre el cinturón de seguridad .

Extremar la precaución al conducir, ya que la lluvia reduce la visibilidad y aumenta la distancia de frenado .

Circular a velocidad reducida y con luces de posición encendidas. Ante cualquier situación que represente un riesgo en la vía pública o en edificios, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato con la línea gratuita 103, correspondiente a Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.