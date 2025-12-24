SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de diciembre 2025 - 11:47

Alerta meteorológica amarilla en la Ciudad: recomendaciones oficiales para la tarde del miércoles

El aviso rige durante entre las 12 y las 18 e incluye tormentas intensas, ráfagas de viento, posible granizo y lluvias abundantes en cortos períodos.

Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 60 milímetros, con actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Mariano Fuchila

Según el parte oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

En ese marco, se prevén valores de lluvia acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.

Ante este escenario, el Gobierno porteño difundió una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos y evitar inconvenientes.

Recomendaciones para vecinos

  • Evitar circular por calles anegadas.

  • Retirar o asegurar macetas, sillas u objetos livianos ubicados en ventanas o balcones que puedan ser desplazados por el viento.

  • Revisar y asegurar tendederos u otros elementos sueltos que representen un riesgo para terceros.

  • Asegurar materiales en obras en construcción, como chapas, ladrillos o tirantes.

  • No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

  • No arrojar residuos, latas o botellas en la vía pública, ya que pueden obstruir sumideros.

  • Respetar el horario de recolección de residuos, que es de 19 a 21 horas, de domingo a viernes.

  • Depositar siempre las bolsas dentro de los contenedores y no dejarlas sobre la calzada.

  • Evitar circular por zonas arboladas durante lluvias intensas o vientos fuertes.

  • No tocar columnas de alumbrado, cajas eléctricas ni cables caídos o expuestos.

Recomendaciones para automovilistas

  • Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

  • Extremar la precaución al conducir, ya que la lluvia reduce la visibilidad y aumenta la distancia de frenado.

  • Circular a velocidad reducida y con luces de posición encendidas.

Ante cualquier situación que represente un riesgo en la vía pública o en edificios, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato con la línea gratuita 103, correspondiente a Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.

