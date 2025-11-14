Vuelve a funcionar un tren de larga distancia que conecta a dos ciudades claves por menos de $1.200







Esta medida busca mejorar la conectividad en el sur del Conurbano bonaerense y potenciar el turismo en una de las ciudades más visitadas por quienes buscan escapadas de fin de semana.

Vuelve a funcionar un tren de larga distancia que conecta a dos ciudades claves. Mariano Fuchila

La empresa Trenes Argentinos informó oficialmente que, tras varios meses de suspensión, volvió a funcionar el ramal ferroviario que une Alejandro Korn con Chascomús.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta medida busca mejorar la conectividad en el sur del Conurbano bonaerense y potenciar el turismo en una de las ciudades más visitadas por quienes buscan escapadas de fin de semana.

El servicio ya está operativo y ofrece cuatro frecuencias diarias en ambos sentidos, incluyendo sábados, domingos y feriados. De esta manera, representa un beneficio directo para trabajadores, estudiantes y turistas que buscan una alternativa económica, segura y sustentable frente al transporte automotor.

Larga Distancia - Trenes Argentinos Operaciones.jpg El precio del tramo completo entre Alejandro Korn y Chascomús es de $ 1.120, aunque puede variar según la estación de origen o destino.

Tren Alejandro Korn-Chascomús: los horarios El ramal ya opera todos los días con 4 frecuencias diarias en ambos sentidos, con un trayecto completo que demanda aproximadamente 80 minutos y recorre 74,3 kilómetros. El mismo, une 5 estaciones intermedias: Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara.

Los trenes circulan todos los días con salidas distribuidas a lo largo de la jornada. Estos son los horarios aproximados: De Alejandro Korn a Chascomús: 06:00

10:08

14:15

18:32 De Chascomús a Alejandro Korn: 07:51

12:01

16:15

20:36 Este servicio ferroviario ofrece una alternativa más económica, cómoda y sustentable frente al transporte por ruta, que suele ser más costoso y menos eficiente en términos ambientales.