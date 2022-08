Colectivos: empresarios de Transporte advierten por "riesgo de colapso" en el servicio

"No ha sido decisión de los operadores congelar la tarifa por tres años hasta alcanzar en términos reales su valor más bajo de la historia. Tampoco ha sido nuestra decisión que los cálculos que utiliza el Estado para determinar el nivel de subsidios utilicen precios de insumos (gasoil, repuestos, etc) del mes de marzo 2022, con más de 30% de inflación desde entonces y que además no se paguen en tiempo y forma", expresa el duro comunicado en el que adjunta una estimación de tarifa "real" en $154 pesos.