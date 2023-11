Comercio exterior: cuál es el rol de Estado y cuántas regulaciones hay para exportar e importar.

Tras los dichos del líder libertario Javier Milei en el tercer debate presidencial acerca de la posibilidad de que el Estado no interfiera en las relaciones comerciales , surgieron dudas acerca de la cantidad de regulaciones que tiene el comercio exterior en Argentina y si es posible que no haya regulaciones.

"Creo que el Estado no tiene que interferir en las relaciones comerciales. El Estado no tiene que meterse a decir con quién tengo que comercializar y con quién no. Para los que han dicho que yo no quiero comerciar con China o Brasil, les digo que es una cuestión de los privados, no tiene por qué meterse el Estado", apuntó el libertario durante el debate.