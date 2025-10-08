"The Manifesto": Gorillaz lanzó una nuevo tema junto a Trueno







La banda británica presenta su nuevo single junto a Trueno y Proof, previo al lanzamiento de The Mountain, que contará con artistas de todo el mundo.

Trueno colabora en "The Manifesto", nuevo single de Gorillaz que formará parte de su próximo álbum The Mountain.

Gorillaz lanzó "The Manifesto", un nuevo tema que cuenta con la colaboración del rapero argentino Trueno y del artista Proof. La canción forma parte del próximo álbum de la banda, The Mountain, que se estrenará el 20 de marzo de 2026 a través del sello Kong, y marca una de las principales colaboraciones del disco.

Hasta ahora, Gorillaz ya había presentado el primer single del álbum, "The Happy Dictator" junto a Sparks, mostrando parte del estilo musical que caracterizará al álbum. Con estos lanzamientos, la banda anticipa un disco con múltiples colaboraciones como una que se viene con Bizarrap y una gran diversidad sonora.

La relación de Trueno con Gorillaz: Quilmes Rock y Pulse of Gaia Trueno ya había compartido escenario con Gorillaz en 2022, durante el Quilmes Rock, interpretando "Clint Eastwood" con un freestyle que dio la bienvenida a la banda. Sobre la colaboración, el rapero explicó: "La hija de Damon escucha mi música y seguramente le habrá mostrado algo. Y gracias a la gente de Pop Art la productora del festival pudimos combinar, conocer a Damon y su banda. Después nos hicieron la invitación de subirnos a improvisar con ellos y nosotros agradecidos por la invitación".

IMG_2010-Credit_-Toto-Pons Trueno compartió escenario con Gorillaz en el Quilmes Rock de 2022, interpretando "Clint Eastwood" con un freestyle.

El pasado sábado 20 de septiembre, Gorillaz se presentó en Madrid durante el festival Pulse of Gaia, y Trueno interpretó "The Manifesto" junto a la banda. “Crucé la puerta y hoy me siento libre, dejé el pasado y me fijé en lo simple, solo dame 21 gramos pa sentirme firme, y yo te dejo mi legado antes de irme", cantó el músico argentino. The Mountain: un álbum multicultural The Mountain incluirá canciones en árabe, inglés, hindi, español y yoruba, y contará con artistas internacionales como Bizarrap, Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Black Thought, Gruff Rhys, Idles, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks y Yasiin Bey. La participación de Trueno refuerza la presencia argentina en el disco y consolida su lugar en escenarios internacionales, marcando un nuevo hito en su carrera musical.

