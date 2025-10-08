Gorillaz lanzó "The Manifesto", un nuevo tema que cuenta con la colaboración del rapero argentino Trueno y del artista Proof. La canción forma parte del próximo álbum de la banda, The Mountain, que se estrenará el 20 de marzo de 2026 a través del sello Kong, y marca una de las principales colaboraciones del disco.
"The Manifesto": Gorillaz lanzó una nuevo tema junto a Trueno
La banda británica presenta su nuevo single junto a Trueno y Proof, previo al lanzamiento de The Mountain, que contará con artistas de todo el mundo.
Hasta ahora, Gorillaz ya había presentado el primer single del álbum, "The Happy Dictator" junto a Sparks, mostrando parte del estilo musical que caracterizará al álbum. Con estos lanzamientos, la banda anticipa un disco con múltiples colaboraciones como una que se viene con Bizarrap y una gran diversidad sonora.
La relación de Trueno con Gorillaz: Quilmes Rock y Pulse of Gaia
Trueno ya había compartido escenario con Gorillaz en 2022, durante el Quilmes Rock, interpretando "Clint Eastwood" con un freestyle que dio la bienvenida a la banda. Sobre la colaboración, el rapero explicó: "La hija de Damon escucha mi música y seguramente le habrá mostrado algo. Y gracias a la gente de Pop Art la productora del festival pudimos combinar, conocer a Damon y su banda. Después nos hicieron la invitación de subirnos a improvisar con ellos y nosotros agradecidos por la invitación".
El pasado sábado 20 de septiembre, Gorillaz se presentó en Madrid durante el festival Pulse of Gaia, y Trueno interpretó "The Manifesto" junto a la banda. “Crucé la puerta y hoy me siento libre, dejé el pasado y me fijé en lo simple, solo dame 21 gramos pa sentirme firme, y yo te dejo mi legado antes de irme", cantó el músico argentino.
The Mountain: un álbum multicultural
The Mountain incluirá canciones en árabe, inglés, hindi, español y yoruba, y contará con artistas internacionales como Bizarrap, Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Black Thought, Gruff Rhys, Idles, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks y Yasiin Bey.
La participación de Trueno refuerza la presencia argentina en el disco y consolida su lugar en escenarios internacionales, marcando un nuevo hito en su carrera musical.
