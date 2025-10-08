Cristiano Ronaldo se refirió por primera vez a la posibilidad de retirarse

El astro portugués afirmó que no ve lejano su retiro del fútbol profesional, pero que por ahora continuará jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

El astro portugués Cristiano Ronaldo , de 40 años , se refirió a la posibilidad de retirarse del fútbol profesional y aseguró que quiere seguir jugando algunas temporadas más.

En la gala de los Globos de Portugal organizada por el ente madre del fútbol de aquel país, el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita fue condecorado con el globo "Prestigio" por sus 22 años ininterrumpidos en la selección lusa.

En su discurso, Ronaldo habló por primera vez de la posibilidad de retirarse, pero afirmó: "Sé que probablemente estén cansados de verme aquí, en estas ceremonias. Pero creo que aún tengo mucho que aportar a la selección nacional y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero".

"La gente, sobre todo mi familia, me dice: 'Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?'. Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo", agregó CR7.

Sobre el galardón recibido, el formado en el Sporting de Lisboa aseguró: "Tengo varios trofeos en casa, pero debo decir que este es especial y hermoso. Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que ya está todo dicho. Debo confesar que esta tarde estaba en la mesa pensando en lo que iba a decir en este discurso. Pensaba: '¿Qué es un Premio Prestigio?'. Me pregunto si será un premio al final de una carrera. Me puse un poco nervioso y pensé: 'No puede ser'".

"Así que investigué sobre la perplejidad y recibí un poco de ayuda. Pero hablando en serio, este trofeo es un gran orgullo para mí. No lo veo como el final de una carrera, sino como la continuación de todo lo que he hecho, de toda mi carrera", añadió.

Por último, se refirió a sus 22 años en la selección de Portugal: “Llevo 22 años con la selección nacional; creo que eso habla por sí solo: la pasión que siento por vestir la camiseta, por ganar trofeos, por jugar para la selección. Suelo decir: 'Si pudiera, jugaría solo para la selección; no jugaría para ningún otro club porque es la culminación y la cima de un futbolista'. Por eso sigo aquí”.