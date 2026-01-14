Desbarataron una banda que contrabandeó autos importados de lujo y se usaron videoclips de artistas famosos + Seguir en









Tras una serie de allanamientos simultáneos, fueron incautados vehículos de alta gama valuados en más de $500 millones. Hay detenidos y la causa prevé penas de hasta 10 años de prisión.

Algunos de los vehículos secuestrados por la Aduana

Un operativo coordinado entre la Dirección General de Aduanas, la Policía de la Ciudad, la DGI y la Dirección Nacional de Migraciones permitió desbaratar una maniobra de contrabando de automóviles de alta gama en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Como resultado de cinco allanamientos simultáneos, se secuestraron vehículos valuados en más de $500 millones que habían sido ingresados al país de manera ilícita.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú a cargo de Marcelo Bernachea y autorizada por el juez federal Marcelo Cardozo, derivó en la detención e incomunicación de dos ciudadanos argentinos. Además, se incautaron $30 millones en efectivo, u$s20.000 y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

Qué vehículos fueron secuestrados Entre los vehículos secuestrados figuran dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang con patente paraguaya, cuyo valor supera los $100 millones por unidad. También fue incautada una Toyota SW4 con matrícula argentina.

Según se determinó, los autos ingresaban desde Paraguay bajo la figura de turismo, utilizando de forma indebida el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur. Los rodados eran traídos por residentes del país vecino que, al regresar, los dejaban en territorio argentino para su uso permanente por terceros.

De acuerdo con el artículo 865 del Código Aduanero, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por contrabando agravado. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas imputaciones.

