Cómo opera el plazo fijo en los principales bancos hoy, jueves 9 de abril + Seguir en









Las tasas varían según la entidad y el canal digital, en un escenario donde el rendimiento sigue bajo la lupa de los ahorristas.

Cómo están los plazos fijos en Argentina Ámbito

En un contexto económico donde cada peso cuenta, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar ahorros sin asumir demasiados riesgos. Aunque no es una novedad, su funcionamiento y rendimiento vuelven a estar en el centro de la escena.

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La operatoria se volvió más simple en los últimos años, sobre todo a partir de la digitalización impulsada por el sistema financiero y regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Sin embargo, las tasas de interés que ofrecen las entidades no son uniformes. Cada banco define su estrategia y eso genera diferencias que, aunque parezcan mínimas, pueden impactar en el rendimiento final. En ese ida y vuelta, muchos ahorristas están con la calculadora en la mano, viendo qué conviene más.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 9 de abril Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos en pesos presentan variaciones entre bancos, aunque se mueven dentro de un rango relativamente acotado. Para depósitos a 30 días, el plazo mínimo requerido, las entidades más grandes suelen ofrecer que varían entre sí.

En bancos públicos como el Banco Nación Argentina o el Banco de la Provincia de Buenos Aires, las tasas tienden a alinearse con las referencias del mercado, mientras que algunas entidades privadas ajustan sus porcentajes para captar más depósitos.

plazo fijo Una diferencia clave está en los plazos fijos online para no clientes, una modalidad impulsada por el BCRA que permite comparar tasas entre bancos sin necesidad de abrir una cuenta. En varios casos, estas opciones ofrecen rendimientos ligeramente superiores, en un intento por atraer nuevos ahorristas. Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este jueves 9 de abril: Banco de la Nación Argentina : 21%

Banco Santander : 18%

Banco Galicia : 19,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

BBVA : 22%

Banco Macro : 24%

Banco Credicoop : 21%

ICBC : 22,5%

Banco Ciudad: 20% plazo fijo inversiones Depositphotos

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