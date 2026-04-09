El expresidente de Honduras le agradeció el indulto por narcotráfico a Donald Trump

Juan Orlando Hernández anunció ante una conferencia de prensa que la condena fue anulada en noviembre. Además, describió a los cargos como "injustamente presentados" y sostuvo que "hoy la justicia le da la razón".

"Es un borrón completo, es justicia total. Le damos las gracias al presidente Trump", sostuvo Hernández que fue indultado en noviembrr pasado.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (57) aseguró que una corte de apelaciones de EEUU anuló su condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024. En ese sentido, le agradeció al presidente Donald Trump y a "todos los amigos que lo apoyaron".

Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue indultado por Trump en noviembre pasado en medio de la fuerte presión que ejercía para que el ahora presidente Nasry Asfura, copartidario del exmandatario, ganara los comicios.

" Es un borrón completo, es justicia total (...). Le damos las gracias al presidente Trump , a todos los amigos que sé que son miles y miles en Honduras y fuera de Honduras que nos han apoyado", aseguró Hernández en una conferencia virtual desde una ciudad estadounidense sin identificar.

Su mensaje fue transmitido durante una conferencia de prensa junto a su esposa, Ana García , quien anunció que una corte de apelaciones anuló "la condena y sentencia". Esto ordenó al juez Kevin Castel eliminar "el castigo impuesto en junio de 2024": " Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más ", expresó García en su casa de Tegucigalpa .

Hernández fue condenado bajo cargos de haber ayudado a introducir cientos de toneladas de droga a EEUU en alianza con capos como el mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán . Al respecto, dijo que "hoy el sistema de justicia me da la razón".

Cuando le concedió el indulto, Trump aseguró que "JOH", como le llaman los hondureños, fue víctima de un "montaje" de su antecesor, el demócrata Joe Biden. Pero para muchos el indulto es una contradicción con su política de mano dura contra el narcotráfico en América Latina.

La defensa del exgobernante había desistido de la apelación, al considerar que ya no hacía falta por el indulto. Hernández fue extraditado en abril de 2022 -poco después de dejar la presidencia- por el entonces gobierno izquierdista de Xiomara Castro, bajo la ley de extradición que él mismo aprobó presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso.

"Hace cuatro años me sacaron de una forma oprobiosa del país por una venganza política de aquellos que acosándome querían esconder sus propios delitos", manifestó el expresidente en su mensaje virtual. Pero ahora, dijo, "no hay antecedente criminal". "Pronto volveré con la frente en alto, como siempre la tuve, a pesar de que quisieron que me arrodillara. Voy a seguir demostrando mi inocencia", añadió. El exmandatario pidió además a la justicia hondureña "que suspenda la orden de captura" para enfrentar cargos en su país si es necesario.

Donald Trump advirtió sobre una gran escalada bélica si fracasa la paz con Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, se comprometió a mantener los recursos militares en Medio Oriente hasta que se alcance un acuerdo de paz con Irán, luego de que ambos países anunciaran la llegada de un alto el fuego. En ese sentido, advirtió de una escalada significativa de los combates si este país no cumplía los puntos acordados, mientras aumenta el precio del petróleo y el estrecho de Ormuz genera dudas sobre su circulación.

El republicano sostuvo en una publicación en redes sociales que los buques, aviones y personal estadounidenses, provistos de más munición y armamento, permanecerían en la zona para destruir a "un enemigo sustancialmente debilitado", pero se mostró confiado en que se alcanzaría y se cumpliría un acuerdo duradero

"Si por cualquier motivo no fuera así, lo cual es muy improbable, entonces 'Empezará el tiroteo', mayor, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás", expresó y añadió que, contrariamente a la "retórica falsa", Irán había acordado no desarrollar armas nucleares y reabrir el estrecho de Ormuz.