El rincón poco explorado de Bariloche que no te podés perder: vistas soñadas y una paz única







Con paisajes únicos y un ambiente muy tranquilo, este lugar ubicado dentro de Bariloche ha logrado enamorar al turismo.

Entre las muchas alternativas que tiene Bariloche, este lugar ha logrado enamorar al turismo por sus características. Wikiloc

El sur de Argentina tiene paisajes que enamoran a cualquiera que lo visite, convirtiéndose en uno de los puntos que más turismo atrae año tras año. Si bien los destinos más conocidos suelen ser los más explorados por los visitantes, hay pequeños lugares que si bien no son tan populares, encantan a sus visitantes.

El Mirador Brazo Tristeza ha logrado encandilar a quienes se aventuran a conocerlo, ya que no suele ser de las primeras opciones pero guarda consigo una belleza difícil de igualar por otros sitios.

mirador-brazo-tristeza TripAdvisor El mirador Brazo Triste ha logrado enamorar a sus visitantes por sus hermosos paisajes. TripAdvisor Dónde se ubica el Mirador Brazo Tristeza El Mirador Brazo Tristeza se encuentra a unos 25 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro. Este punto panorámico está situado sobre el brazo más occidental del lago, uno de los sectores menos explorados y más silenciosos de la región.

El entorno es de una belleza singular: el lago se abre entre montañas cubiertas de bosques de coihues y lengas, mientras que al fondo se asoma el cerro Tronador, el más alto del parque. Por su ubicación apartada, el lugar conserva una tranquilidad que lo distingue de los circuitos turísticos tradicionales.

Qué se puede hacer en el Mirador Brazo Tristeza Este rincón patagónico ofrece una experiencia de turismo enfocada en el contacto directo con la naturaleza. Una de las actividades más elegidas es la navegación por el Brazo Tristeza, que parte desde Puerto Pañuelo y recorre el lago Nahuel Huapi hasta llegar al pie del cerro Capilla, donde se inicia una caminata por senderos rodeados de vegetación autóctona.

El recorrido culmina en el mirador, desde donde se puede apreciar la inmensidad del lago y los picos nevados. Es ideal para los amantes de la fotografía, el trekking y la observación de aves. Además, se puede disfrutar de un almuerzo al aire libre o una merienda con productos típicos de la zona, como tortas caseras y chocolate artesanal, disponibles en los paradores cercanos a Puerto Pañuelo. Cómo ir hasta el Mirador Brazo Tristeza Para llegar al Mirador Brazo Tristeza se debe partir desde el centro de Bariloche y tomar la Avenida Bustillo hasta el kilómetro 25, donde se encuentra Puerto Pañuelo. Desde allí parten las excursiones lacustres que recorren el brazo del lago hasta los senderos que conducen al mirador. También es posible acceder a la zona mediante excursiones organizadas que combinan navegación y caminata, con guías especializados que explican la flora, la fauna y la geografía del lugar. Se recomienda realizar la visita durante los meses de primavera o verano, cuando el clima permite disfrutar plenamente del paisaje y los caminos están en mejores condiciones.

