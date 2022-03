Marcelo Elizondo: "La alta volatilidad mundial puede generarle a la Argentina problemas de competitividad"

Marcelo Elizondo: Dentro de lo dramático que es el contexto por cuestiones humanitarias, en Argentina va a tener diferentes impactos. Por un lado, la suba los precios de las commodities agrícolas es un elemento favorable para nuestro país porque se cobrará más por lo que se exporta. Este año tenemos un problema de sequía que afecta la producción pero que haya mejores precios en cierto sentido puede compensarlo. La pregunta es si esto va a durar en el tiempo, ya que la Argentina exporta el grueso de su cosecha entre marzo y abril. En este sentido, tenemos una noticia favor, pero sujeta a confirmación para cuando nosotros cobremos las exportaciones.

Por otro lado, impactará negativamente la de suba los precios energéticos como el petróleo y el gas porque nosotros somos importadores, y este año tendremos que importar gas de orígenes distintos ya que no vamos a tener tanto gas de Bolivia. Esto presenta un problema de mayor demanda de dólares para pagar energía, y tiene un correlato con el tema de los subsidios a las tarifas energéticas, entre la discusión con el Fondo y el costo político que significa ajustar tarifas.

El tercer punto es la volatilidad mundial ya que, si este escenario se mantiene, puede generar presión cambiaria en los países emergentes por la salida de capitales que se refugian en oro, como ya empezó a suceder. Si empiezan a haber ajustes cambiarios en otros países emergentes, puede provocarle un problema de competitividad a la Argentina. Eso es una hipótesis que el país debe tener en cuenta en caso que el conflicto se extienda dado que puede generar una tensión cambiaria. Asimismo, puede haber una presión inflacionaria doméstica como consecuencia del aumento los precios internacionales.

P.: ¿Cómo impactará en la balanza comercial? ¿Considera que es posible un superávit similar al del año pasado?

M.E.: Creo que el superávit del año pasado no es repetible, pero no por este conflicto. Ya no lo era posible previamente. El año pasado tuvimos un superávit comercial de u$s15.000 millones basados en supuestos que no son repetibles. Entre ellos una cosecha récord, precios internacionales altos para lo que nosotros vendemos y no tan altos para lo que nosotros compramos, a diferencia de este año. También la recuperación de la economía mundial demandó productos a escala fenomenal y el comercio internacional creció más de 20% en relación al del año anterior. Probablemente este año, la economía mundial y el comercio internacional sean algo más débiles, por lo que en creo que vamos a tener superávit comercial algo más chico en comparación al de 2021. Asimismo, si consideramos la balanza de servicios, no solamente la de bienes, hay que tener en cuenta que probablemente este año no regirán las medidas sanitarias tan duras por el covid-19 y, por lo tanto, se podría achicar el saldo de dólares total de bienes y servicios.

P.: Ante el aumento los precios internacionales, ¿qué medidas pueden tomarse para que la Argentina disminuya la dependencia de la importación de energías como el gas?

M.E.: Es un debate interesante porque cada vez que suben los precios internacionales hay aliciente para invertir. Pero, por otro lado, la presión de los potenciales inversores es que haya mejoras en las condiciones; entre ellas, piden por el tipo de cambio ya que el actual no es conveniente para un inversor externo por la brecha cambiaria, o bien condiciones de precio doméstico, que suponen ajustes tarifarios que la Argentina por razones sociales no puede conceder. Entonces, por un lado, la situación internacional alienta la inversión, pero también están los potenciales inversores con exigencias, y ahí surge la discusión de generar un marco para aumentar la inversión.

P.: ¿Considera que tras este conflicto se genere un nuevo escenario global en términos de comercio? Y si así lo fuera, ¿qué puede hacer Argentina para insertarse?

M.E.: El nuevo escenario de la economía global venía desarrollándose desde que comenzó la pandemia. En primer lugar, el profundo cambio tecnológico y la consolidación de la economía del conocimiento y los intangibles como principal factor de producción en el mundo. La segunda característica es que las grandes empresas mundiales son las que marcan las tendencias y las pautas del funcionamiento de las cadenas de valor en el mundo, incluso por encima de las regulaciones de los países. La tercera característica es que el comercio internacional se está poniendo cada vez más exigente en el cumplimiento de estándares de calidad, requisitos técnicos, ambientales, sanitarios, de seguridad e información de los productos. Eso genera mayores compromisos para las empresas que quieren competir. Y la cuarta, es que la geopolítica cada vez influye más en los negocios internacionales.

Este último punto es clave ya que modificará la forma de comerciar que conocíamos. El comercio internacional ya no se vería como un objetivo universal en el que comercian todos con todos, sino que se hará dentro de grupos de países con cierta afinidad y modelos parecidos. Si es así, la Argentina va a tener que promover actividad diplomática para participar de estos espacios. Probablemente, esto conlleve una necesidad de dejar de lado la neutralidad que nos ha caracterizado en otras situaciones.