Consumo: destacan que el "paquete de medidas" que prepara el Gobierno puede ayudar a sostener la demanda

Al analizar cómo pueden impactar estas medidas en el consumo, Matías Bolis Wilson, economista jefe de la CAC, señaló a Ámbito: “El camino por el que transita el Gobierno es muy delgado: inflación en niveles muy altos con un shock de oferta por la sequía (por eso faltan dólares). El ingreso real de las familias ya hace varios meses que viene con tasas negativas. El consumo todavía resiste, pero ya está estancado en términos intermensuales (datos de mayo). Las medidas apuntadas al consumo pueden amortiguar el shock, pero hay que tener cuidado que no genere una aceleración inflacionaria. El shock real de la sequía se amortigua, en términos agregados, con crédito. El swap con China cubre parte de eso, aunque no es suficiente”.

“El cambio de expectativas podría llegar a ayudar a que la gente saque parte de lo que tiene bajo el colchón para consumir. Todavía es pronto para saber si el cambio de expectativas se sostendrá o si efectivamente va a amortiguar la caída del consumo”, remarcó Bolis Wilson.

Por su parte, desde la CAME señalaron a este medio que “en cuanto al plan Ahora 12, se bajó la tasa de interés y puede ser un argumento, pero eso por sí solo no alcanza para incrementar el consumo”. “Puede ayudar, pero hay que tener en cuenta que, en cuanto al aumento de los límites, los bancos privados extranjeros no adhirieron y no sé si la gente está en condiciones de seguir endeudándose con la tarjeta”, detallaron.

“En cuanto a los congelamientos de precios, hay que ver quiénes firman, porque es voluntario. Veremos cómo se desarrolla esto. Son argumentos para aumentar el consumo, pero hay que ver si efectivamente se logra”, remarcaron desde la entidad que nuclea pequeñas y medianas empresas.

Análisis

“Principalmente, lo que se despejó en los últimos meses es un desplome de la oferta de bienes durables, atento a la falta de dólares por la sequía, ese impacto que fue muy significativo, con una demanda que se mantenía relativamente vigorosa por el efecto del 'repudio' a los pesos por la alta inflación”, señaló por su parte Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí.

“Ese escenario de desplome de la oferta de bienes habría que relativizarlo, porque con el uso de los mecanismos de financiamiento, como fue el swap o los créditos bilaterales con los organismos, están cerca de cerrar el programa en dólares y el abastecimiento de las empresas productivas no se cayó como un piano. Está habiendo una baja en el comercio, pero de un dígito en la mayoría de los segmentos. Es decir que el hecho de que no se haya caído la oferta, con una demanda que -a pesar de la caída del poder adquisitivo en el margen- sigue tirando”, remarcó el economista.

Chouza analizó también qué implica la candidatura de Massa y cómo puede impactar en los precios y el consumo: “Creo que la figura de Massa, con su candidatura, lo que hace es dar una suerte de ancla política para la dinámica de precios. Puede sentarse con mayor grado de maniobra con algún empresario, como para ir administrando de manera ordenada, regulando las magnitudes de incrementos mensuales. Puede descomprimir desde el techo de inflación de 8,4% hace dos meses y de a poco ir moderando”.

“En conclusión, no veo una economía ni que estalle en términos de consumo, pero tampoco que haya un desplome como había dudas cuando se empezó a dar el impacto de la sequía en término de disponibilidad de dólares. Ese escenario, con caída de la actividad del 4% y desplome del consumo, hay que ir descartándolo”, cerró el analista.