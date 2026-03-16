¿Conviene congelar $500.000 por 30 días? Cuánto gano si deposito ese monto en un plazo fijo

Con las tasas actuales del sistema financiero, un depósito tradicional a 30 días ofrece un rendimiento conocido desde el inicio. El cálculo con un ejemplo concreto.

El plazo fijo en pesos sigue siendo uno de los instrumentos más consultados por quienes buscan proteger sus ahorros sin asumir grandes riesgos. La lógica es simple: el dinero queda inmovilizado durante un período determinado y, al vencimiento, el banco devuelve el capital más los intereses pactados desde el primer día.

En un contexto económico donde las tasas cambian con cierta frecuencia y la inflación sigue siendo una referencia inevitable para cualquier decisión financiera, muchos ahorristas vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿conviene dejar el dinero quieto durante un mes? .

Además, el monto de $500.000 aparece como una referencia habitual para hacer cuentas rápidas. Es una cifra que muchos argentinos toman como ejemplo cuando comparan alternativas de inversión, desde depósitos bancarios hasta instrumentos financieros más complejos. Con ese punto de partida, el cálculo permite tener una idea concreta de cuánto rinde esta herramienta tradicional.

Para estimar el rendimiento, una referencia habitual es el simulador de plazo fijo del Banco Nación , que permite calcular intereses según el monto depositado, el plazo elegido y la tasa vigente para cada momento.

Tomando como ejemplo un depósito de $500.000 a 30 días , y considerando una tasa nominal anual cercana al 24,5% , el resultado estimado sería el siguiente:

Capital invertido: $500.000

Plazo: 30 días

Intereses generados aproximados: $10.000

Monto total al vencimiento: alrededor de $510.000

Este cálculo surge de la tasa nominal anual aplicada proporcionalmente al período de 30 días, que es el plazo mínimo para los depósitos tradicionales en pesos. El resultado puede variar levemente entre bancos, ya que cada entidad fija su propia tasa desde que el Banco Central dejó de establecer un piso obligatorio.

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En la práctica, algunos bancos privados ofrecen rendimientos algo más altos para captar nuevos clientes o depósitos online. Otros, sobre todo los de mayor tamaño, mantienen tasas algo más moderadas. La diferencia puede parecer pequeña, pero cuando el monto es alto o el plazo se renueva varias veces, el impacto empieza a notarse.

También existe otro detalle que muchos ahorristas miran con atención: la comparación con la inflación. Si los precios suben a un ritmo mayor que la tasa del plazo fijo, el rendimiento real pierde fuerza. Por esa razón, algunos inversores prefieren combinar el plazo fijo con otras opciones financieras, mientras que otros lo eligen por su previsibilidad.

Aun con esas limitaciones, el instrumento conserva una ventaja clara: no tiene volatilidad ni requiere seguimiento permanente. Una vez constituido el depósito, el ahorrista sabe exactamente cuánto cobrará al final del período. Para quienes prefieren evitar sobresaltos financieros, ese rasgo sigue siendo uno de los principales atractivos.

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Otra característica relevante es que el plazo fijo puede renovarse. Muchos bancos permiten activar la renovación automática, lo que implica que al vencimiento el capital y los intereses vuelven a depositarse en un nuevo plazo fijo. Así, algunos ahorristas arman una especie de “cadena” de depósitos mensuales.