Árbol no toca el cielo ni raíces el infierno Por estos días de incertidumbres donde se mezclan factores que tienen que ver con la salud y la economía a nivel global, el miedo-pánico pasó a ser el personaje central. Este viejo conocido del que es difícil despegarse y, por el contrario, se incentiva a sí mismo, me recordó otro tiempo, otras vicisitudes pasadas, otros miedos (la crisis subprime casi pegada a la pandemia de gripe A), que fueron plasmadas en una nota, en este mismo diario, por Carlos Fontana y que quizás merezca ser denominado "déjà vu"... Hay conceptos, que transcribimos, que nunca mueren aunque el que los escribió ya no esté entre nosotros..- Beatriz Dinovitzer