Los siderúrgicos de la región son muy cautos con la recuperación

Hubo un consenso en que la región tiene la necesidad de aprovechar el proceso de reubicación (re-shoring) para atraer empresas que migran hacia China, en particular, y Asia, en general. De ahí que funcionarios y empresarios concordaron en que debían tratar de hacer atractiva (near-shoring) a la región para estas empresas en momentos donde se están acortando las cadenas globales de valor. La pandemia y el conflicto entre EE.UU. y China obliga a repensar la localización y las cadenas de producción y valor. Al respecto todos se mostraron inquietos por aprovechar esta tendencia global para volver a retomar un proceso de industrialización regional que se traduce en el bajo nivel de consumo de acero: mientras China consume 630 Kg/hab. y EE.UU. 300, el promedio de la región es 100 kg. por habitante. Como viene sucediendo desde hace ya más de dos décadas, los siderúrgicos del continente alertan por la avanzada china que, según Máximo Vedoya (CEO de Ternium) un estudio de ALACERO junto al experto brasileño Germano Mendes de Paula hoy hay un déficit de productos metalmecánicos con China de u$s90.000 millones, lo que representa más de 5,3 millones empleos entre directos, indirectos e inducidos que se perdieron en la región. Vedoya consideró que “la pandemia aceleró problemas que venían gestándose desde tiempo atrás como la excesiva dependencia de la industria de la manufactura regional de China, que a base de subsidios acaparó la producción de insumos, equipos y bienes finales reemplazando producción y trabajo local”. De ahí que se tienda a una mayor regionalización que implica un reacomodamiento de las cadenas de valor globales para tener un mejor y más cercano acceso a los insumos y a los mercados. Un gran desafío regional.

Un gran debate se gestó por la globalización y qué podía esperarse del próximo gobierno de Biden, entre el economista Dani Rodrik y los analistas Andrés Malamud y Andrés Oppenheimer. Bajo la óptica de Rodrik esta crisis es el fin de la globalización vista hasta ahora, lo que viene es una integración global y local, donde se regionalicen las cadenas globales. “Habría que volver a un Bretton Woods”, aconsejó para lo que se precisa un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo. Se acabó la hiperglobalización. Rodrik recomendó hacer foco en las clases medias y en generar empleo en ellas. Malamud criticó esta visión “nortista” y advirtió la seriedad del conflicto social en la región. Oppenheimer se mostró optimista sobre todo ahora con Biden pero alertó que la región estaba perdiendo el tren de la robotización y no se podrá competir con Asia (China compró en 2019 más robots industriales que EE.UU. y la UE juntas) y brindó las últimas estadísticas mundiales: Singapur tiene 918 robots industriales por cada 10.000 trabajadores, Corea del Sur 855, China 187 y América Latina “nada” (México 44, Argentina 21, Brasil 14, Chile 3 y Perú 1). Tanto Malamud como Oppenheimer coincidieron en que la educación era la clave y eso no podía quedar solo en manos de los gobiernos que solo piensan en las próximas elecciones. Sobre Biden y la región, Oppenheimer dijo que a corto plazo era optimista porque el presidente electo conocía muy bien y tenía contactos personales. En tal sentido, Brasil con Bolsonaro no quedaron muy bien parados.