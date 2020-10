Definiciones de la Cámara de la Construcción: créditos hipotecarios, atados al salario y para el ahorrista que quiera protegerse de la inflación

En diálogo con Radio 10, Szczech dijo que "venimos trabajando con el Gobierno en propuestas hace mucho tiempo atrás" y opinó que las medidas económicas anunciadas la semana pasada serán “una mejora sustancial para la inversión privada. Sobre todo lo que tiene que ver con el crédito hipotecario, es una deuda pendiente de la sociedad argentina de ofrecer la posibilidad de obtener un techo y de ordenarse en función de eso".

"La Argentina tiene un 1% del PBI otorgados en créditos hipotecarios al lado de otros países de la región donde superan el 20%", comparó.

Szczech comentó que "nuestra industria viene desde el 2018 a esta parte cayendo mensualmente y después nos agarró la pandemia y recién ahora estamos tratando de volver a tener la actividad que solíamos tener previo a esta situación. Empieza a haber índices positivos como la venta de cemento".

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dijo que "hemos perdido 150 mil empleos de junio del año pasado hasta junio de este año y ese es nuestro principal objetivo. Vamos en el buen camino, estamos trabajando codo a codo con el gobierno nacional, con la UOCRA".

Sobre un blanqueo que se destine a la construcción, aclaró que "todavía no hay una decisión tomada respecto a eso", pero opinó que en caso de concretarse "no solo dólares, pesos también podrían ser blanqueados”, lo que tendría un efecto positivo porque “bajaría el blue, tiene un montón de significancia positiva en nuestra industria y entiendo que nuestra industria sería una generadora de divisas en ese caso y no las consume, nosotros invertimos en pesos". (el blanqueo. "

En referencia a los créditos hipotecarios, anticipó que "va a haber créditos atados al salario, lo cual es una novedad". "Es una de las tantas propuestas nuestras, para que el ahorrista que quiere protegerse contra la inflación siga teniendo esa posibilidad", concluyó.