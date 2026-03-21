¿Cuánto rinde el plazo fijo hoy? Esto gano si deposito $600.000 a 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan una inversión segura y previsible en el corto plazo. Con las tasas vigentes, es posible calcular cuánto se gana al invertir de esta manera.

Si se deposita $600.000 en un plazo fijo a 30 días , el rendimiento dependerá principalmente de la tasa ofrecida por el banco y del canal utilizado para constituir la inversión. En el caso del Banco Nación, las tasas actuales se ubican en 20,50% TNA para operaciones en sucursal y cerca del 23% para homebanking , lo que genera diferencias en la ganancia final.

Estas tasas equivalen aproximadamente a un rendimiento mensual de entre 1,68% y 2% , lo que permite estimar con claridad cuánto se puede obtener al final del período. El plazo fijo tiene la ventaja de que el interés se conoce desde el inicio, lo que brinda previsibilidad y seguridad al inversor.

Tomando como referencia las tasas actuales, el rendimiento de un plazo fijo de $600.000 a 30 días sería el siguiente:

Ganancia estimada : $10.109,59

Monto total al vencimiento: $610.109,59

Esta modalidad es la más tradicional y se realiza de forma presencial en el banco. Sin embargo, ofrece un rendimiento menor en comparación con los canales digitales.

Por home banking

TNA: 23%

Rendimiento mensual aproximado: 2%

En este caso:

Ganancia estimada: $11.342,47

Monto total al vencimiento: $611.342,47

La diferencia respecto a la sucursal es más de $1.000 en solo 30 días. Esto se debe a que los bancos suelen ofrecer mejores tasas para operaciones digitales, incentivando el uso del homebanking.

inversiones plazo fijo Depositphotos

Qué tener en cuenta antes de invertir

Si bien el plazo fijo es una herramienta simple, hay algunos aspectos importantes a considerar. En primer lugar, el dinero queda inmovilizado durante el plazo elegido, lo que significa que no se puede retirar antes sin perder rendimiento. Además, la tasa puede cambiar mes a mes, por lo que el rendimiento futuro no está garantizado si se decide renovar la inversión.

Otro punto clave es la inflación. Si bien el plazo fijo genera una ganancia nominal, es importante analizar si ese rendimiento logra superar el aumento de precios, ya que esto determinará la ganancia real. También es recomendable comparar tasas entre distintos bancos, ya que pueden existir diferencias dentro del sistema financiero.

Plazo Fijo Plata

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida por quienes buscan seguridad y previsibilidad. Permite saber desde el inicio cuánto se va a ganar y no requiere conocimientos financieros avanzados. Sin embargo, su rendimiento está condicionado por el contexto económico, especialmente por la inflación y la evolución de las tasas de interés.

En este escenario, invertir $600.000 a 30 días permite obtener una ganancia moderada, que puede resultar útil para quienes buscan mantener el valor del dinero en el corto plazo. La clave está en evaluar si este instrumento se ajusta a los objetivos de cada ahorrista y en seguir de cerca las condiciones del mercado para tomar mejores decisiones.