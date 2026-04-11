Cuánto salen las pavas eléctricas: precios, opciones y diferencias con hervidores

Ya sea para el mate, el café o el té, es un elemento clave que no puede faltar en la cocina de tu hogar.

En los últimos años, las pavas eléctricas se convirtieron en un electrodoméstico casi indispensable en el hogar . Su practicidad y rapidez para calentar agua las vuelven ideales para el uso diario, especialmente en momentos clave como el desayuno o la merienda. Para quienes toman mate, café o té , este dispositivo representa una gran ventaja frente a los métodos tradicionales.

Permite calentar agua de forma más controlada y segura , sin necesidad de usar la cocina, lo que simplifica la rutina cotidiana. Además, la variedad de modelos disponibles en el mercado hace que haya opciones para todos los presupuestos y necesidades . Desde alternativas básicas hasta equipos con tecnología avanzada, elegir correctamente puede marcar la diferencia en la experiencia de uso.

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, la pava eléctrica y el hervidor no son lo mismo . La principal diferencia está en su diseño : la pava eléctrica suele tener un pico vertedor más definido , pensado para servir el agua con precisión, algo fundamental para cebar mate sin mojar toda la superficie.

En cambio, el hervidor tiene una forma más vertical y una boca ancha , lo que permite volcar grandes cantidades de agua rápidamente, pero con menos control. Esto lo hace más útil para tareas como llenar ollas o preparar infusiones simples, pero menos práctico para usos específicos como el mate.

Otra diferencia clave es el control de temperatura . Mientras que la pava eléctrica suele incluir reguladores para calentar el agua a distintos niveles (ideal entre 75°C y 80°C para el mate), el hervidor tradicional simplemente lleva el agua a ebullición . Esta característica convierte a la pava en una herramienta mucho más versátil para el consumo cotidiano.

Con una pava eléctrica, este tipo de infusiones se puede realizar de manera mucho más rápida y fácil.

Qué hay que tener en cuenta antes de elegir una pava eléctrica

Antes de comprar una pava eléctrica, es importante evaluar la capacidad según el uso. Los modelos más comunes van de 1 a 1,7 litros, suficientes para un hogar promedio, aunque existen opciones más chicas para uso individual o en oficinas.

El material también es un factor clave. Las pavas de acero inoxidable son las más recomendadas por su durabilidad e higiene, mientras que las de vidrio permiten ver el proceso de calentamiento y las de plástico suelen ser más económicas, aunque deben ser de buena calidad para garantizar seguridad.

Pava eléctrica El valor va a depender de las características y funciones, pero cualquiera es útil para el hogar. Imagen: Freepik

Por último, conviene prestar atención a las funciones y sistemas de seguridad. El control de temperatura es fundamental para quienes toman mate o infusiones específicas, y características como el apagado automático o la protección contra uso en seco ayudan a evitar accidentes y prolongar la vida útil del equipo.

Tipos de pava eléctrica y precios en abril 2026

En abril de 2026, el mercado ofrece tres grandes categorías de pavas eléctricas según su nivel de tecnología y prestaciones. Las opciones más económicas, que van aproximadamente de $15.000 a $35.000, cuentan con controles básicos, generalmente mediante una perilla, y materiales como acero o plástico resistente. Son funcionales y cumplen bien para un uso cotidiano.

En un rango intermedio, entre $40.000 y $80.000, aparecen las pavas digitales. Estas incluyen paneles táctiles, selección precisa de temperatura y funciones adicionales como mantener el agua caliente por un tiempo determinado. Suelen estar fabricadas con materiales de mejor calidad, como acero de doble pared o vidrio templado.

Por último, las pavas de gama alta o premium pueden superar los $130.000 y llegar incluso a los $190.000 o más. Estas se destacan por su alta precisión, diseños ergonómicos (como el pico tipo cuello de cisne) y funciones avanzadas, como conectividad con aplicaciones móviles. Están pensadas para usuarios exigentes, especialmente quienes buscan una experiencia más profesional en la preparación de café o infusiones.