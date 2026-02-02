Cuánto salen las licuadoras para tus batidos refrescantes de verano: precios y modelos

Este electrodoméstico es versátil, se puede utilizar para todo tipo de alimentos y viene bien para combatir el calor.

En la actualidad, la licuadora es uno de los electrodomésticos que se ha vuelto indispensable para nuestros hogares. Puede procesar todo tipo de alimentos, pero también sirve para mezclar un refrescante batido frutal, ideal para combatir el calor en este verano .

No obstante, no todas las licuadoras son iguales. Por eso, es importante conocer funciones, calidades y herramientas que nos puede brindar cada una, además del precio, para hacer la compra más inteligente. Elegir la licuadora adecuada puede hacer la diferencia.

Las licuadoras se presentan en distintos formatos según el uso que necesites en tu cocina. Entre las más habituales está la licuadora de mano , un modelo compacto que se usa directamente en el recipiente con los ingredientes. Es ideal para preparaciones rápidas y en pequeñas cantidades, como purés o salsas, y además es fácil de guardar y limpiar, aunque su potencia suele ser menor comparada con otros tipos.

La licuadora de vaso es la más común: tiene una base con motor y un vaso desmontable donde se colocan los ingredientes. Es versátil y apta para batidos, sopas, salsas y otras preparaciones en mayor cantidad. Su tamaño puede ocupar más espacio y a veces el lavado es más engorroso, pero ofrece buena capacidad para uso familiar.

Por último, las licuadoras de alta potencia están diseñadas para tareas exigentes, capaces de triturar hielo y frutos secos con facilidad, logrando resultados más suaves y homogéneos. Suelen ser más costosas y ruidosas, pero son una excelente opción si planeás usarlas con frecuencia o para preparaciones complejas.

Licuado Un batido frutal fresco puede ser una excelente opción para combatir el calor del verano. Imagen: Freepik

Cómo elegir la licuadora perfecta

Para elegir la licuadora adecuada, la guía del artículo recomienda evaluar primero qué uso le vas a dar y qué características son clave para tus preparaciones. Factores como la potencia del motor, capacidad del vaso y la facilidad de limpieza son fundamentales: por ejemplo, una potencia mayor te permitirá triturar ingredientes duros con más eficacia, mientras que un vaso con mayor capacidad es mejor si preparás porciones grandes.

También es importante considerar el espacio disponible en tu cocina y tu presupuesto. Si tenés una cocina pequeña, buscá un modelo compacto; si planeás batidos diarios o jugos, una licuadora con varias velocidades y programas puede ser útil. Establecer primero para qué la vas a usar te ayuda a evitar gastar de más en funciones que no necesitás.

Cómo estirar la vida útil de mi licuadora

Un factor clave para que tu licuadora dure más tiempo es el mantenimiento regular: después de cada uso, desmontá las partes removibles y lavalas con agua tibia y jabón, prestando especial atención a las cuchillas y secando bien cada pieza antes de volver a ensamblarla. Esto evita acumulaciones que pueden generar desgaste prematuro.

Además, cuidá el motor evitando sobrecargar la licuadora con ingredientes duros o usarla por períodos prolongados sin pausas, ya que podría sobrecalentarse. Guardala en un lugar limpio y seco, asegurándote de que esté bien limpia antes de almacenarla; estos simples hábitos ayudan a prolongar su vida útil y mantener un rendimiento óptimo.

Precios de las mejores licuadoras para batidos de 2026

Las más económicas son las licuadoras portátiles e inalámbricas, pensadas para preparaciones individuales. Funcionan con carga USB, cuentan con cuchillas de acero y son prácticas para llevar al trabajo, al gimnasio o de viaje. Sus precios arrancan alrededor de los $20.000 y pueden llegar hasta los $45.000, según la calidad de materiales y la capacidad de la batería.

En un rango intermedio aparecen las licuadoras de vaso para el hogar, ideales para el uso diario. Tienen jarras de entre 1,25 y 1,5 litros, potencias que van de los 500W a los 800W y funciones básicas como dos velocidades, pulsador o pica hielo. Según si la jarra es de plástico o vidrio y el sistema de acople, los valores se mueven entre $58.000 y $130.000.

En el segmento más caro se ubican las licuadoras de alta potencia o profesionales, diseñadas para un uso intensivo. Incorporan motores de entre 1000W y 1600W, jarras de 2 litros resistentes a golpes y calor, y controles de velocidad variables con programas preestablecidos para distintos tipos de preparaciones. Este tipo de equipos tiene precios que parten desde los $230.000 y pueden superar los $390.000, dependiendo del nivel de prestaciones.