Cuánto salen los pintorcitos de jardín en 2026: modelos y precios para el inicio de clases

Todo lo que tenés que saber antes de comprar la indumentaria para que los chicos empiecen el ciclo lectivo.

Se viene la vuelta a clases y te mostramos los pintores para el jardín. Imagen: Municipio San Fernando

Con el comienzo de las clases a la vuelta de la esquina, las familias argentinas ya se encuentran en plena búsqueda de los uniformes escolares. Uno de los artículos indispensables para los más chicos son los pintorcitos de jardín, una prenda clave para proteger la ropa de las actividades recreativas, el uso de témperas y los juegos al aire libre.

La oferta en el mercado actual es variada, tanto en materiales como en diseños. Desde los clásicos modelos de tela cuadrillé hasta opciones impermeables, la elección depende no solo del reglamento de cada institución, sino también de la comodidad y la durabilidad que buscan los padres frente al uso intensivo diario.

Kit para el jardín Las distintas opciones de pintor para la vuelta a clases. Imagen: Municipalidad de Avellaneda Tipos de pintorcitos de jardín En el mercado local, los diseños se adaptan a las diferentes necesidades de movilidad de los niños. Los modelos más frecuentes se dividen principalmente en tres categorías:

Pintorcito Clásico (Delantal con Mangas): Es el modelo que ofrece mayor cobertura, protegiendo todo el torso y los brazos. Suelen incluir puños elastizados para evitar que las mangas se deslicen y ensucien la ropa de abrigo que los niños llevan debajo.

Pechera o Poncho: Se coloca sobre la cabeza y cubre tanto el pecho como la espalda, pero deja los brazos libres. Es una opción muy elegida por su facilidad para poner y sacar, permitiendo una ventilación mayor en días calurosos.

Materiales y Cierres: Predominan las telas como el acrocel (muy valorado por su suavidad y resistencia) y las mezclas de algodón/poliéster. También existen versiones en plástico impermeable, ideales como "salva ropa" para actividades con agua. En cuanto a los cierres, se utilizan botones o broches para fomentar la motilidad fina, o cintas para atar en los modelos tipo pechera. Precios de los guardapolvos de jardín o pintorcitos en 2026 Para esta temporada de 2026, los precios de los pintorcitos presentan un rango amplio que comienza en los $16.000 y puede superar los $40.000. Las opciones más económicas suelen ser los guardapolvos rectos o modelos básicos en talles iniciales, que rondan entre los $16.900 y $30.000.

Jardín Los distintos pintorcitos disponibles para que los chicos empiecen las clases. Imagen: Jardín 985 La Plata Por otro lado, los diseños con detalles específicos, como tablas, bordados, estampados o aquellos confeccionados en tela acrocel de alta calidad (como la línea Arciel), tienden a ubicarse por encima de los $21.900. Es importante destacar que el valor final también se ve afectado por el color y el talle.

Mientras que los pintorcitos blancos o de cuadrillé estándar mantienen precios competitivos, los guardapolvos de colores específicos (como el azul marino o rosa) pueden alcanzar hasta los $44.000 en talles más grandes (del 4 al 16). Ante este panorama, muchos consumidores optan por la compra en preventa o al por mayor para obtener mejores beneficios, aprovechando además las facilidades de pago en cuotas con tarjeta de crédito.

