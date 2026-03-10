Las tablets se convirtieron en uno de los dispositivos más prácticos para estudiantes de todos los niveles. Gracias a su portabilidad y facilidad de uso, muchos alumnos las eligen para estudiar, tomar apuntes y acceder a materiales digitales durante sus clases.
Cuánto salen las tablets en marzo 2026: las mejores opciones para la escuela y universidad
Empiezan las clases y te mostramos las mejores herramientas para el estudio, prácticas para llevar y muy útiles.
En comparación con una computadora tradicional, suelen ser más livianas, fáciles de transportar y con mayor autonomía de batería. Por eso, en cada vuelta a clases crece la demanda de estos equipos, que permiten leer PDFs, participar en clases virtuales y organizar tareas académicas desde un solo dispositivo.
Qué hay que tener en cuenta antes de comprar una tablet para estudiar
Antes de comprar una tablet para estudiar es importante evaluar algunas características técnicas que influyen directamente en su rendimiento. Uno de los puntos clave es el tamaño y la calidad de la pantalla, ya que los estudiantes suelen pasar varias horas leyendo documentos, tomando apuntes o viendo contenido educativo.
Otro aspecto fundamental es la memoria RAM y el procesador. Estos componentes determinan qué tan fluido será el equipo al abrir múltiples aplicaciones al mismo tiempo, algo común cuando se estudia con apuntes, navegadores y plataformas educativas abiertas simultáneamente.
También conviene prestar atención al almacenamiento interno, la duración de la batería y la compatibilidad con accesorios. Muchos estudiantes valoran especialmente la posibilidad de utilizar lápiz óptico o teclado, ya que estos elementos facilitan la toma de notas y permiten transformar la tablet en una herramienta de productividad más completa.
Precio de las tablets en marzo 2026
En Argentina, durante marzo de 2026 los precios de las tablets varían considerablemente según su potencia, tamaño de pantalla y capacidad de almacenamiento. Los modelos más económicos, pensados para estudio básico, se ubican entre los $240.000 y $420.000 y suelen incluir pantallas de entre 8,7 y 11 pulgadas, 4 GB de memoria RAM y almacenamiento de 64 a 128 GB.
En un rango intermedio aparecen los equipos más equilibrados para estudiantes universitarios, con precios que van aproximadamente de $580.000 a $850.000. Estos dispositivos suelen ofrecer pantallas de mayor resolución, entre 6 y 8 GB de RAM, almacenamiento de hasta 256 GB y compatibilidad con lápiz óptico o teclados.
Por último, en la gama alta se encuentran tablets de alto rendimiento pensadas para tareas más exigentes, como diseño, edición de contenido o carreras técnicas. Estos modelos pueden costar entre $900.000 y más de $1.450.000, incorporando pantallas de mayor calidad, procesadores potentes, baterías de gran capacidad y conectividad avanzada.
