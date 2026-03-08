Cuánto salen las webcams para las clases virtuales de 2026: las opciones más elegidas + Seguir en









Estos aparatos son necesarios para estudiar desde casa, por lo que es esencial entender cuál es el modelo más adecuado.

Para los maestros, es importante tener la mejor imagen posible del chico que está del otro lado de la pantalla. Freepik

Es normal que marzo sea un mes que acelera el ritmo de todos con la vuelta a clases para muchos chicos. Pero en tiempos modernos, las compras ya no son solo de útiles o mochilas, ya que, ante la modalidad de las jornadas virtuales, también hay que equipar bien la computadora.

No solo hay que fijarse en que haya buena conexión o tener un micrófono, muchos maestros insisten en que también deban tener imagen del alumno para constatar que está participando adecuadamente. Por esto, es importante ver bien cuál es la webcam ideal para cada familia.

Webcam Elgato Si bien hay muchos modelos, no es necesario buscar lo mejor del mercado si el uso va a ser para videollamadas. Elgato Qué hay que tener en cuenta antes de comprar una webcam Lo principal antes de elegir es buscar una definición de imagen adecuada. Si la resolución es muy baja, del otro lado de la pantalla verán una figura borrosa o llena de ruido visual, lo que dificulta mantener la atención de los docentes a lo largo de cualquier reunión virtual.

También, si bien no es fundamental, es recomendable observar que el aparato cuente con un buen micrófono incorporado. Esto permite que la voz se escuche de forma clara y directa, evitando el gasto extra en auriculares separados y resolviendo dos problemas básicos de la comunicación a distancia con una sola compra.

Tipos de webcams Actualmente, para el uso en clases, las cámaras web se dividen principalmente en dos grandes grupos. Por un lado, están las opciones más económicas fabricadas en plástico, ideales para un uso básico. Son prácticas, livianas y funcionan de forma automática apenas se conectan, sin requerir instalaciones en la PC que compliquen su uso.

Los modelos de mayor calidad, que utilizan lentes de vidrio, son el otro grupo. Estas alternativas ofrecen colores mucho más nítidos, mayor durabilidad frente al uso diario y, en varios casos, suman una pequeña tapa protectora diseñada para tapar la lente por completo, garantizando así la privacidad de quien la use y no esté muy familiarizado con la tecnología. Embed - Mejores WEBCAMS calidad precio para STREAM y VIDEOLLAMADAS Top Webcam BAJA y ALTA GAMA Precios de webcams en marzo 2026 Los valores arrancan cerca de los $17.000 para las opciones más accesibles disponibles en el mercado. Sin embargo, los modelos que más se venden para soportar el uso constante oscilan hoy en una franja que va desde los $34.000 hasta los $56.000. Si se necesita una calidad de imagen superior o mayor resistencia, el costo salta a un precio intermedio que se ubica entre los $60.000 y los $190.000. En esta categoría ya entran marcas reconocidas que aseguran una mejor respuesta de iluminación en ambientes con poca luz y cuentan con micrófonos con cancelación de ruido. Finalmente, si bien es una exageración para el uso en clases virtuales, los aparatos orientados a un ambiente más profesional alcanzan costos muy elevados. Estos dispositivos, que garantizan la máxima fluidez y definición de imagen, parten desde los $315.000 y pueden superar los $510.000 según las características adicionales que incluyan.

