Demócratas le exigen a Donald Trump frenar el plan millonario de auxilio a Javier Milei







Un grupo de legisladores demócratas reclamó al presidente de EEUU que detenga el rescate de u$S20.000 millones a la Argentina, acusando favoritismo hacia Javier Milei en plena campaña electoral.

Legisladores demócratas exigen a Trump suspender la ayuda financiera a Javier Milei.

El Partido Demócrata advirtió a Donald Trump que suspenda de inmediato cualquier auxilio financiero a la Argentina. En una carta firmada por senadores de peso como Elizabeth Warren, Chuck Schumer y Bernie Sanders, alertaron que el plan de enviar un rescate de u$s20.000 millones beneficia a Javier Milei y perjudica a los agricultores estadounidenses.

“Le pedimos a usted y a su administración que detengan de inmediato cualquier plan de brindar asistencia financiera a la Argentina. En lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo, deberían priorizar la reducción de los costos para las familias estadounidenses”, señalaron los legisladores, en alusión a la estrecha relación de Trump con Milei.

milei trump dolares El rescate de u$s20.000 millones genera malestar en agricultores de Estados Unidos. Imagen creada con inteligencia artificial

Los firmantes calificaron al mandatario argentino como “uno de los amigos personales y aliados ideológicos más cercanos” del republicano, y remarcaron que enfrenta comicios legislativos cruciales el próximo 26 de octubre.

La carta denuncia que la Casa Blanca avanza con la asistencia financiera “tan solo días después de que el país tomara medidas para perjudicar a los agricultores estadounidenses”. La referencia apunta a la decisión de Milei de suspender los impuestos a la exportación de soja, lo que disparó compras masivas de China y dejó en desventaja a productores norteamericanos.

Malestar entre productores y presión política Los senadores recordaron que los agricultores de EEUU “ya se están recuperando de amplios aranceles” y que las políticas de Trump “están aumentando el costo de insumos esenciales”. Según datos citados, casi el 20% de la producción agrícola estadounidense depende de exportaciones, hoy en riesgo por el nuevo escenario. Javier milei 1200 Productores de soja norteamericanos denuncian que la medida los deja en desventaja. “No está claro por qué decide usar el dinero de los contribuyentes para apoyar la campaña de reelección de un presidente extranjero mientras éste toma medidas para perjudicar a los agricultores estadounidenses”, añadieron. La Asociación Americana de la Soja respaldó la postura demócrata y advirtió que “la frustración es abrumadora” entre los productores. Finalmente, los legisladores reclamaron a Trump que priorice un acuerdo comercial con China en lugar de “rescatar a la Argentina” y remarcaron que “la mejor manera de apoyar a los productores estadounidenses sería poner fin a sus caóticas políticas arancelarias”.