Las evasivas de Javier Milei a las preguntas de Massa sobre Economía.

Sergio Massa , de Unión por la Patria (UP) , y Javier Milei , de La Libertad Avanza (LLA) , se miden discursivamente este domingo en el marco del tercer debate presidencial y de cara al balotaje del 19 de noviembre . El primer eje de debate fue la Economía y el candidato de UP priorizó gastar el tiempo del libertario con una serie de preguntas por sí o por no.

Entre esas preguntas estaba si iba a dolarizar, privatizar vaca muerta, sacar los subsidios o eliminar el Banco Central . "A mi no me vas a condicionar", respondió Milei y empezó a dar vuelta sobre los temas sin dar las respuestas que pedía MASSA.

El candidato libertario aseguró que Massa miente respecto a los subsidios que quieren "atacar los impuestos con lo cual lo llevaría a la mitad" y que "no van a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere". En respuesta, el candidato de UP le recordó lo que había dicho en una entrevista televisiva sobre que iba a sacar todos los subsidios. Incluso, sus redes sociales volvieron a compartir.

"El debate es largo, no te pongas agresivo. La gente espera respuesta", le respondió Massa por el cambio de tono de Milei. "La dolarización que propone la tiene Zimbabue y la eliminación del BCRA la tiene Indonesia" ejemplificó el candidato de UP y planteó: "La salida no es la que plantea este señor. La salida es con aumento de exportaciones. La salida es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida es con un acuerdo de unidad nacional que nos permite la reducción de impuestos y retenciones. La simplificación tributaria para que nuestras pymes no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos".