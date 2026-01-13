Murió el dibujante Scott Addams, creador de la tira cómica "Dilbert"

Dilbert, se publicó por primera vez en 1989 y generó innumerables libros, juegos, productos y, en 1999, una serie de comedia animada de dos temporadas.

Scott Adams , el creador de la popular tira cómica y caricatura Dilbert , falleció de cáncer de próstata. Tenía 68 años. Su muerte fue anunciada hoy por su exesposa Shelly Miles en su transmisión en vivo “The Scott Adams School”.

"Ya no está con nosotros" , dijo Shelly entre lágrimas a los demás en la transmisión. Luego leyó una declaración que el caricaturista había escrito antes de morir.

“Si lees esto, las cosas no me fueron bien”, dice la declaración. “Tengo algunas cosas que decir antes de irme. Mi cuerpo falló antes que mi mente. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales al escribir esto , el 1 de enero de 2026".

En su declaración, Adams reflexionó sobre su carrera como dibujante y autor antes de concluir: "Tuve una vida increíble, le di todo lo que tenía... Sean útiles y sepan que los amé a todos hasta el final" .

Adams, nacido el 8 de junio de 1957 en Windham, Nueva York, reveló su diagnóstico de cáncer en mayo. "Tengo el mismo cáncer que Joe Biden", señaló entonces. "También tengo cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, pero lo tengo desde hace más tiempo que él; bueno, desde hace más tiempo que él mismo ha admitido tenerlo", dijo Adams, quien expresó su "respeto y compasión" al expresidente y a su familia.

"Si te preguntas si mejoraré, la respuesta es no, solo empeorará", dijo. "Ahora esto solo tiene un rumbo".

El éxito de Dilbert

Dilbert, que se burlaba del humor de oficina al seguir las indignidades en el lugar de trabajo del ingeniero Dilbert, se publicó por primera vez en 1989 y generó innumerables libros, juegos, productos y, en 1999, una serie de comedia animada de dos temporadas.

Daniel Stern prestó su voz al empleado corporativo Dilbert en la serie de televisión, que Adams desarrolló con Larry Charles y de la que fue productor ejecutivo.

Famoso por su corbata vuelta hacia arriba y sus gafas de montura fina que ocultaban sus ojos, el personaje sufría la rutina diaria de jefes, colegas y la oficina. Su perro parlante, Dogbert, fue interpretado por Chris Elliott, y otros personajes fueron interpretados por Larry Miller, Kathy Griffin, Jason Alexander y Tom Kenny, justo cuando este último comenzó a prestar su voz a Bob Esponja.

Las polémicas declaraciones de Scott Addams

En su apogeo, Dilbert se publicó en 2.000 periódicos de 65 países, según informes. Pero en 2023, su distribuidor anunció que retiraría la tira cómica tras los comentarios racistas de Adams. La editorial de los libros de Adams que no eran sobre Dilbert también canceló un proyecto próximo, según The Wall Street Journal . Adams escribió en su entonces Twitter que la editorial también canceló su catálogo de obras anteriores.

Las cancelaciones se produjeron después de que Adams, en su programa de YouTube, se refiriera a los estadounidenses negros como un "grupo de odio".

“El mejor consejo que les daría a los blancos es que se alejen de la gente negra”, dijo Adams. “Está bien ser blanco”. Más tarde añadió: “Acepto las críticas de cualquiera que haya visto el contexto completo. El resto de ustedes están en una burbuja de noticias falsas, pero confío en que ya lo sospechaban”.