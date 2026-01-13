La ONU denuncia que murieron más de 100 niños en Gaza desde el acuerdo de alto el fuego + Seguir en









Las causas fueron bombardeos aéreos, ataques con drones, disparos de tanques y munición, entre otras.

Murieron más de 100 niños en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja de Gaza. Estos datos se registraron desde el inicio del acuerdo de alto el fuego entre el movimiento terrorista palestino Hamás e Israel, según indicó la ONU para la infancia UNICEF.

"Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día desde octubre, y probablemente la cifra sea aún mayor", informó James Elder, portavoz del organismo de la ONU para la infancia (UNICEF) en una conferencia de prensa.

De acuerdo a Elder, los 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones (incluidos drones suicidas), disparos de tanques y munición real, entre otras causas. Por otro lado, un responsable del Ministerio de Salud del enclave palestino, que mantiene registros de víctimas, reporta 442 fallecidos desde la tregua, entre ellos 165 menores.

Las autoridades de Gaza registraron más de 70.000 personas murieron en el territorio desde el inicio del conflicto, desatado por el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Y casi 80% de los edificios del enclave fueron destruidos o dañados, según datos de la ONU.

Pedido del UNICEF UNICEF ve necesario la reducción de la violencia en una seguridad real, lo que requiere "abrir plenamente el acceso a la ayuda humanitaria, aumentar drásticamente las evacuaciones médicas y garantizar que este momento se convierta en el punto en que realmente termine la muerte de niños en Gaza".

No obstante, UNICEF y sus socios ampliaron los servicios básicos, incluidas las vacunaciones, especialmente en el norte de Gaza, que había quedado totalmente sin asistencia.