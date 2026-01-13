Donald Trump le aseguró a los manifestantes de Irán que "la ayuda está en camino"

El republicano evalúa opciones de intervención sin descartar el diálogo. Además, instó a los iraníes a "seguir protestando y tomar las instituciones".

El presidente de EEUU Donald Trump le aseguró a los ciudadanos de Irán que " la ayuda está en camino ", en medio de la escalada por las intensas protestas contra el régimen del ayatolá Ali Jamenei .

Irán atraviesa un clima de tensión tras protestas generalizadas en todo el país por años de presiones. Sin embargo, aún no hay señales de fractura en la élite de seguridad de la República Islámica que puedan poner fin a uno de los regímenes más resistentes del mundo.

Pero a menos que los disturbios callejeros y la presión extranjera puedan provocar deserciones en la cima, el régimen, aunque debilitado, probablemente resistirá, sostuvieron a Reuters varias fuentes vinculadas a la diplomacia y análisis.

Los reportes más recientes indican cerca de 2.000 muertos registrados por la brutal represión del régimen contra manifestantes antigubernamentales. De allí, Trump indicó este martes en su red Truth Social que "la ayuda va en camino".

" Patriotas iraníes, sigan protestando: ¡tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio (...) la ayuda está en camino", fue parte de su mensaje. Trump, quien sopesa opciones de intervención en Irán sin cerrar la puerta al diálogo, anunció en su mensaje que suspendió todo encuentro con autoridades iraníes "hasta que esas muertes sin sentido continúen".

eeuu iran "Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", amenazó el republicano.

Este mismo martes, antes de su mensaje, el republicano había anunciado 25% por de aranceles a los socios comerciales de Irán, siendo el principal aliado China.

Se espera que el equipo de seguridad nacional de Trump se reúna más tarde este martes para discutir las opciones de intervención. El presidente estadounidense ya ha sido informado sobre una serie de herramientas militares y encubiertas que su país podría utilizar, según informaron funcionarios a CBS, socio estadounidense de la BBC

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irán de inmediato en medio de las protestas

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Irán ante el agravamiento de las protestas contra el régimen, mientras el presidente Donald Trump avanzó con nuevas sanciones económicas para asfixiar al régimen de Teherán y presionar por el fin de la represión, en un contexto de muertos, detenidos y aislamiento informativo.

La advertencia oficial fue emitida este lunes a través de una actualización de viaje que encendió las alarmas en Washington por la escalada del conflicto social en el país de Medio Oriente y el riesgo creciente para los extranjeros.

En el comunicado, el Gobierno estadounidense fue categórico al describir la situación. “Las protestas en Irán se intensifican y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos”, señaló el Departamento de Estado al recomendar la salida inmediata del país.