Desde mayo regirá el QR interoperable y Mercado Pago deberá aceptar pagos desde otras billeteras

En cuanto a la posibilidad de que Mercado Pago alcance o no un acuerdo con los bancos, Inchauspe dijo que “el Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no está sujeta a eso.

Al no volver a postergar la entrada en vigencia del QR interoperable, el Banco Central abre la competencia entre Mercado Pago y los bancos para el pago con QR con tarjeta desde cualquier billetera virtual.

Vale recordar que en la actualidad si el comercio tiene un código QR provisto por Mercado Pago solo acepta las tarjetas cargadas en su billetera y no la de otros bancos. En ese sentido, fueron los bancos los que crearon la billetera MODO que de esta manera podrá empezar a competir en un pie de cierta igualdad con Mercado Pago.