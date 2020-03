El FMI sigue dando muestras de apoyo

La estrecha relación con que vienen trabajando la Argentina y el Fondo se puso nuevamente en evidencia el viernes pasado, cuando se conoció un documento de los técnicos del organismo sólo un par de horas antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, diera a conocer los lineamientos del Gobierno argentino para la renegociación con los acreedores. La Argentina, tras haber recibido ya una ayuda excepcional de alrededor de u$s45.000 millones, es el principal deudor del organismo internacional.

Las conclusiones del trabajo técnico del FMI contribuyen a fortalecer la posición del Gobierno en sus discusiones con los acreedores. En este paper se señala que “el alivio de la deuda necesario debería reducir las necesidades de financiamiento bruto de Argentina a un promedio de alrededor del 5% del PBI, y no superior al 6 % del PBI para cualquier año en el mediano y largo plazo” y agrega que “el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera necesario oscila entre u$s55 y u$s85 mil millones durante la próxima década”.

La nota técnica precisa que “la deuda pública de Argentina, que se situó cerca del 90% del PBI a fines de 2019, es insostenible. Es decir, que el superávit primario requerido para reducir el presente nivel de deuda pública y las actuales necesidades de financiamiento bruto hacia niveles manejables y consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio no es económica, ni políticamente factible”. Esta afirmación coincide con lo señalado por el Gobierno argentino en cuanto a que, si bien el país tiene vocación de pago, no lo podrá hacer si antes no se recupera la economía.

Considerando la “capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas, el equipo técnico ve la necesidad de mantener el servicio de la deuda en moneda extranjera alrededor del 3% del PBI a mediano y largo plazo”, señalaron los técnicos en su trabajo, una afirmación que fue utilizada por el ministro Guzmán en su presentación del viernes para fundamentar la imposibilidad del país de afrontar sus compromisos en las actuales condiciones.

En tanto, en fuentes de la Casa Rosada se comenta que, pese a la buena relación con el Fondo, el país no tiene intención de pedir préstamos adicionales por el momento, descartando inclusive la ayuda especial que el organismo abrió con motivo del coronavirus. Precisamente la pandemia complica las tareas de auditoría del Fondo, que está pensando, según pudo saber este diario, en realizar de manera virtual la recolección de los datos que habitualmente recoge el Fondo (artículo cuarto de su estatuto), no sólo de la Argentina, sino de todos los países del mundo.