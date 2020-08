Fondos de inversión gestionan que la SEC y la ICMA acepten cambios que propuso Argentina

No es el caso de la IMCA, donde los cambios a las finanzas internacionales son más estructurales y tomados como norma mundial (incluyendo Wall Street) con lo que las modificaciones en las CAC y las reasignaciones quedarían más firmes y sólidas que con un aval de la SEC. Sin embargo, el esquema de toma de decisiones en la entidad demora más tiempo y depende de lo que decida un board. La IMCA está radicada en Zurich, Suiza, y su director ejecutivo desde 2009 es Martin Scheck, un ex KPMG y Swiss Bank Corporation que maneja la entidad con criterio flexible pero duro. Su llegada a la entidad es fruto del empoderamiento de la entidad luego de la crisis de 2008, y tiene como misión trasparentar los movimientos internacionales de los mercados de capitales mundiales. Enemigo público de los fondos buitre, intervino personalmente para habilitar las nuevas trabas para las acciones legales de los holdouts aplicadas desde 2014 y sobre las que la Argentina se apoyó para lanzar sus títulos públicos emitidos desde 2016 hasta 2018 y que ahora son reestructurados. Trabajará sobre la presentación del tema ante el board con Paul Richards, el managing director de INCA responsable del área de Practicas y Políticas Regulatorias, quien fue el responsable de reglamentar los cambios de 2014. Luego será responsabilidad del board, donde se descarta no habrá problemas para la aprobación. Se trata de un cuerpo de 22 miembros más Scheck, integrado, entre otros, por “embajadores financieros” de Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, J.P.Morgan. Barclay´s, Credit Suisse, Allianz y Commerzbank. Sin embargo la llave para que el caso argentino se acelere está en que el cuerpo también está integrado por el HSBC y el Bank of America, los dos bancos contratados por el Gobierno de Alberto Fernández para colocar los nuevos bonos. Pero la clave del éxito de la reestructuración ante el ICMA está en el sillón que Joanna Cound detenta en el board. Cound es la delegada de BlackRock en el directorio y, quiso el destino, la encargada de decidir el temario de cada reunión. Si quisiera Larry Fink, el caso argentino sería parte de la próxima reunión del ICMA. El problema es que no hay agenda del board hasta dentro de un mes y con temario exclusivo del covid19. Será el momento para que el hombre fuerte de Wall Street, otra vez, demuestre que tan influyente es.