Lo que se dice en las mesas

P32 - SPREAD DE 3X6.jpg

En fin, en uno de los intercambios más interesantes de la semana, un broker rioplatense dejó en claro que el Gobierno no tenía tres contrapropuestas sino dos, ya que la liderada por Gramercy y Fintechs y la del grupo de Greylock eran iguales, ambos son asesorados por el UBS y por el otro lado estaba la de los grandes BlackRock, Fidelity, Pimco, y Ashmore, entre otros (tienen más del 30% de los bonos). Hay cinco dólares de diferencia entre ambas. Pero hoy todo luce más factible. Sobre todo luego de la rabieta oficial del fin de semana pasado cuando se supo que el nivel de adhesión ni llegaba al 20%. La mesa del “póquer del mentiroso” muestra así a los fondos de “real money” interesados en el flujo por lo que necesitan cupón, mientras que los fondos ligados a inversiones en el país no miran tanto el flujo de fondos y más les interesa evitar el default y en la otra silla, los fondos “distressed” que compraron a menos de 30 y 40 dólares y esperan vender a 50. Un experto comentaba a colegas que este panorama podría desembocar en una oferta consensuada cercana a los 50. El Gobierno ofrecería 48/49 para luego cerrar en 54/55. Pero sin pagos cash en 2021. Lo que ven es que el Gobierno no va a presentar ninguna propuesta hasta tener una consensuada. Cambió la estrategia oficial. Ya no es “toma o déjalo”. Alguien se despabiló.