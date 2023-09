Devolución del 21% del IVA: ¿A quiénes beneficia el nuevo anuncio de Sergio Massa?

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció este miércoles la devolución del 21% del IVA de la canasta básica para un grupo de sectores de menores ingresos, que no fue beneficiado con los anuncios sobre el nuevo mínimo no imponible de ganancias por no pertenecer a ese régimen. Esto se da en el marco de una serie de anuncios que apuntan al alivio fiscal de distintos sectores de la economía productiva, como los PyMEs o los trabajadores registrados