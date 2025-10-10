El gran descuento en cines para disfrutar de una buena película este fin de semana largo de octubre 2025







La billetera virtual tiene un beneficio exclusivo para sus clientes amantes del cine imposible de no aprovechar.

Buepp tiene un gran descuento para ir al cine y disfrutar una buena pelicula.

El fin de semana largo de octubre de 2025 es una buena oportunidad única para disfrutar del cine con un beneficio exclusivo. Los clientes del Banco Ciudad pueden acceder a un 50% de reintegro en compras realizadas en cines los días sábados. Esta promoción aplica a transacciones con tarjetas de débito, crédito Visa o Mastercard, y prepagas Cabal a través de App Ciudad o Buepp.

El descuento está disponible desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 28 de febrero de 2026. El reintegro tiene un tope máximo de $10.000 mensuales por cliente, independientemente de la cantidad de transacciones realizadas. El monto se acreditará en la cuenta del cliente dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Descuento imperdible en cines con Buepp: cómo es el beneficio El beneficio del 50% de reintegro se aplica exclusivamente a compras realizadas en terminales de cobro Posnet. Quedan excluidos los pagos con PCT, transferencias o dinero en cuenta. Para acceder al reintegro, los clientes deben tener asociada su cuenta del Banco Ciudad o Billetera Buepp a MODO antes de realizar la compra.

Los titulares de tarjetas adicionales también pueden aprovechar esta promoción, pero deben contar con una caja de ahorro del Banco Ciudad asociada a MODO o una cuenta en Buepp. El reintegro se acreditará en cualquiera de las cuentas del cliente, según la elección del banco.

La promoción está destinada a consumos de tipo familiar. En caso de duda sobre el destino del consumo, el banco no acreditará el monto de la bonificación hasta que se aclare la situación. Este beneficio brinda una excelente oportunidad para disfrutar del cine con un importante ahorro durante el fin de semana largo.