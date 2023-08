Diálogos de Wall Street

Periodista: China puede ser un “factor de riesgo” para la economía de EE.UU., dice la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Y no porque rebose de energía y dinamismo y sea un competidor estratégico cada vez más formidable. No. Son los dramas de su economía -la desaceleración de la actividad, la deflación en ciernes, la debilidad del renminbí y las penurias de la industria de la construcción- los que encienden la alarma. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Cuánto complica la marcha de la economía global?

Gordon Gekko: El Gobierno publica cada vez menos estadísticas. Es sugestivo. La tasa de desempleo entre los jóvenes es la última supresión. La situación si no es grave debe ser preocupante. Por lo menos para las autoridades.

G.G.: China nunca dejó de ser una “caja negra”. Sabemos que no sabemos todo lo que ocurre. O cómo se resuelve. La tendencia a una mayor opacidad no es alentadora. Por fortuna, el mundo aprendió a vivir relativamente desacoplado de Beijing desde la pandemia. Son tres años ya, plagados de cortocircuitos y fricciones. Que China se complique no es bueno, pero está muy lejos de ser un golpe de gracia (como pudo serlo diez o quince años atrás, en la recuperación pos Lehman).