SUV chinos ganan terreno y lideran el crecimiento entre importados en la Argentina: los 10 más vendidos + Seguir en









Con precios competitivos, tecnología y mayor oferta, las marcas asiáticas consolidan su avance en el país y dominan el ranking de los modelos más vendidos.

Ford Territory, el SUV chino más vendido en el país

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación marcada por el crecimiento de las marcas importadas, especialmente las de origen chino. Con propuestas cada vez más competitivas en precio, equipamiento y motorizaciones electrificadas, estas automotrices lograron captar a un público que prioriza innovación y valor por dinero.

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En este escenario, firmas como BYD, BAIC y Haval se posicionan entre las más elegidas, impulsadas por una estrategia basada en una amplia gama de SUV, el segmento de mayor demanda en la actualidad. A esto se suma una mayor confianza del consumidor, que dejó atrás viejos prejuicios y hoy analiza estas opciones en igualdad de condiciones frente a marcas tradicionales.

Ranking de los SUV chinos más vendidos en marzo Ford Territory: 1.380 Baic BJ30: 672 BYD Atto 2: 570 BYD Song Pro: 390 Chevrolet Captiva: 358 Haval H6: 278 Haval Jolion: 226 MG ZS: 226 Changan CS55: 167 BAIC X55: 144 Uno de los datos más destacados es el liderazgo del Ford Territory, un modelo producido en China que duplica en ventas a su perseguidor inmediato. También sobresale la presencia de modelos de BYD, que refuerza su posicionamiento con alternativas electrificadas, y la consistencia de Haval, que mantiene dos productos dentro del top ten.

baic En este escenario, firmas como BYD, BAIC y Haval se posicionan entre las más elegidas, impulsadas por una estrategia basada en una amplia gama de SUV, el segmento de mayor demanda en la actualidad. En muchos casos, estos SUV incorporan tecnologías híbridas o eléctricas, lo que les permite beneficiarse de menores cargas impositivas y ofrecer precios más accesibles dentro del segmento.

En paralelo, el crecimiento de las importadas también se refleja en el volumen total del mercado. Según ACARA, en marzo se patentaron 48.972 vehículos, con una suba interanual del 1,2% y un fuerte repunte mensual del 16,5%. Dentro de ese total, las marcas agrupadas en CIDOA alcanzaron 6.136 unidades, con una participación del 13%.

Por marcas, el liderazgo fue para BYD con 1.353 unidades, seguida por BAIC con 930 y Hyundai con 632. Más atrás se ubicaron Haval, Chery y Kia, en un ranking que refleja el avance sostenido de los importados. El fenómeno deja en claro una tendencia: los SUV de origen chino no solo ganan presencia, sino que empiezan a marcar el ritmo de un mercado cada vez más competitivo y diverso.