El secreto que imprime el CEO de automotriz líder para mantener a su marca en la cima del mercado + Seguir en









Un enfoque poco habitual dentro de la industria automotriz redefine el rumbo de la compañía, que se mantiene en lo más alto de la industria.

La automotriz china se mantiene en la cima Foto: Europa Press

El avance de BYD en la industria de los autos eléctricos no se explica solo por su volumen de ventas o su expansión global. Detrás del crecimiento hay una filosofía particular impulsada por su CEO, Wang Chuanfu, quien mantiene un perfil técnico poco habitual en el mundo corporativo. Formado en química, el directivo dedica parte de su tiempo a trabajar directamente con ingenieros, explicando conceptos clave vinculados a baterías, materiales y procesos industriales.

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Lejos del rol tradicional de conducción, Wang Chuanfu participa activamente en el desarrollo tecnológico de la compañía. Desde la empresa destacan que suele involucrarse en discusiones técnicas y clases internas, donde se abordan desde reacciones electroquímicas hasta diseño de sistemas.

co-byd-coches-electricos-innovacion-clases-ingenieros-2_5_659x371 Lejos del rol tradicional de conducción, Wang Chuanfu participa activamente en el desarrollo tecnológico de la compañía. “Si no innovamos, no tendrán nada que copiarnos”, es una de las frases que mejor sintetiza su visión y que se repite dentro de la organización como principio estratégico.

CEO de BYD: una cultura técnica que marca diferencia Este enfoque impacta directamente en la forma en que BYD desarrolla sus productos. La compañía prioriza el análisis desde los fundamentos científicos, lo que le permitió avanzar en tecnologías como las baterías LFP y sistemas híbridos propios.

Además, la empresa construyó una estructura altamente integrada, controlando desde la producción de componentes clave hasta el ensamblado final. Esta estrategia le permitió ganar eficiencia, reducir costos y acelerar los tiempos de desarrollo.

En un mercado cada vez más competitivo, donde participan gigantes como Tesla, la propuesta de BYD se apoya en una idea clara: la innovación sostenida como base del crecimiento. Y en ese camino, el rol de Wang Chuanfu resulta determinante, no solo como líder empresarial, sino también como referente técnico dentro de la compañía.