Diálogos de Wall Street

La Bolsa sube y sube. Los árboles no crecen hasta el cielo aunque parezca a veces que sí. ¿Qué hará frenar esta pujanza, Gekko?

Periodista: La Bolsa no se toma descanso. ¿Hasta dónde puede llegar, hasta cuándo puede escalar sin siquiera un tropiezo?

P.: La duración de la suba no es usual. Y tampoco la potencia.

P.: ¿Qué hay detrás de tanto empuje? ¿Es la fiebre por un puñado de papeles, la euforia por la inteligencia artificial?. ¿Es pura espuma, o hay algo más sólido que le da sustento?

G.G.: El mercado bull, que empezó en octubre de 2022, sucedió a un mercado bear que anticipó una recesión que, finalmente, nunca ocurrió. No es hijo de ninguna efervescencia. Era entonces una apuesta riesgosa a una economía robusta cuando todavía la suba de tasas de la FED no había terminado, aunque comenzaba a quedar atrás el tramo de ajuste más violento. Como se sabe, la curva de bonos del Tesoro y la canasta de indicadores líderes –dos predictores de trayectoria muy respetable–mantuvieron a rajatabla la postura contraria, a favor de la recesión.

P.: La Bolsa tuvo razón. La expansión económica es real. Y muy sólida. Con el diario del lunes, lo sabemos.

G.G.: La apuesta original suponía navegar en contra de una corriente muy fuerte. En cambio, la pierna alcista que nació en noviembre, y sigue empujando con ganas, es una decisión de gatillo fácil.

P.: No puede decirse que Powell haya dado la orden de largada, pero casi.

G.G.: Cuando la tasa a diez años palmó sin poder superar 5% a fin de octubre montarse a la ola de cualquier activo de riesgo se tornó casi obligatorio. Venía de trepar más de un punto y medio por culpa de una economía que creció 4,9% en el tercer trimestre, y Powell nos avisó que ese no era el guión que tenía en mente la política monetaria.

P.: Esta etapa es la más burbujeante…

G.G.: Seguro. Los múltiplos de precio a ganancias futuras se dispararon de 17 veces a 21. Es una fuerte suba a cuenta de una mejora por verse.

P.: Recién a principio de año se quebraron los viejos récords de enero de 2022. El mercado bull era muy prudente y ahora se desató.

G.G.: Correcto. Cuando la FED dejó de elevar las tasas cortas después de julio, las tasas largas mantuvieron la presión. Pero cuando eso se terminó y sobre todo cuando el banco central le hizo lugar a tres recortes de fed funds en el mapa de puntos se desbordó el dique de contención.

P.: Uso una expresión suya, el mercado bull se quedó sin depredadores.

G.G.: La FED en diciembre temía que la economía pudiera enfriarse de golpe y por eso se apuró en mostrar la carta de la rebaja de tasas.

P.: Si la economía corre el riesgo de enfriarse, la FED está dispuesta a bajar las tasas, y la Bolsa saca provecho. No ocurrió ningún resfrío, y sin embargo la poda de tasas sigue al tope de la agenda, y la Bolsa continúa trepando. ¿Por eso el rally no se acaba nunca? ¿Es a prueba de balas, acaso? Sabemos que la realidad no es así.

G.G.: Cuando empezó el año los mercados descontaban seis bajas de fed funds; ahora, dos o tres. Y en lo que va del año, el S&P 500 avanzó casi 10%. Raphael Bostic, de la FED de Atlanta, dice día por medio que con una sola alcanza. Saber que la suba de tasas terminó, ayuda. Saber que la FED tiene 550 puntos base en la guantera, listos para usar si hace falta, ayuda más todavía. Pero que no sea necesario emplearlos es lo mejor de todo.

P.: Usted decía que la Bolsa iba a bajar cuando la FED recortase la tasa.

G.G.: Es un patrón conocido. No sería la primera vez. Solamente que si el recorte se demora mucho habrá que corregir por cualquier otro motivo.

P.: En el pasado la baja de tasas y de los mercados podía darse en simultáneo porque la FED se daba cuenta tarde de que estaba subiendo las tasas por demás. No será el caso en la actualidad.

G.G.: Pasaron ocho meses desde el último aumento. La FED va a bajar la tasa porque algo se complica o por prevención. Lo primero ameritaría una corrección. Lo segundo, si no se lo entiende bien, también. Pero el ciclo económico no tiene por qué correr peligro. En perspectiva, eso es lo más atractivo de la situación actual.