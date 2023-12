DNU de desregulación de la economía: la opinión de las cámaras empresarias

La CAC fue la primera cámara en pronunciarse. La CAME y AMCHAM lo harán en las próximas horas.

Pero la excesiva presencia del Estado en Argentina no se evidencia solo en los niveles de gasto, sino también en las múltiples injerencias que éste tiene en la vida de individuos y empresas: regulaciones por doquier, trabas de diversa índole, regímenes informativos innecesarios, controles inconducentes y un largo etcétera, nos impiden desarrollarnos y nos condenan a la postración.

Es por eso que celebramos anuncios tales como la derogación de las leyes de alquileres, de abastecimiento y de góndolas, como así también la supresión del observatorio de precios. Asimismo, aplaudimos que se haya decidido implementar una modernización laboral, que nuestra Cámara tantas veces reclamó.

En la CAC, desde nuestra fundación hace casi 100 años defendemos y promovemos la iniciativa privada y la libertad económica. Es eso lo que prescribe nuestro estatuto social y son esos los valores en los que creemos. Estamos convencidos de que no hay progreso sin un sector privado pujante; y sabemos que para que las empresas progresen es necesario que el Estado no las ahogue.

No estamos en contra del Estado: los argentinos necesitamos un mejor Estado que haga lo que debe hacer, en línea con lo que prescribe nuestra Constitución; y no un Estado que distraiga sus energías de lo que le es propio y se convierte en una máquina de impedir.

Lamentablemente en las últimas décadas el Estado fue más un estorbo que un aliado para buena parte del sector privado. Los escandalosos indicadores económicos y sociales que registra Argentina demuestran que un sector público omnipresente no garantiza el progreso, más bien todo lo contrario.

Abogamos por que esto se revierta y celebramos que los anuncios de esta noche vayan en esa dirección. Lógicamente, no pudimos aún hacer un análisis y ni siquiera leer íntegramente un DNU que contiene más de 300 artículos, pero coincidimos plenamente con la orientación planteada en el mensaje presidencial.

Industriales Pymes Argentinos (IPA)

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció este miércoles por la noche el presidente Javier Milei generó “preocupación” entre las pymes, por el efecto que provocará en el empleo, debido a que “afectan de manera negativa al sistema productivo”. Y se lamentó de que las medidas económicas, primero, y el DNU, después, hayan sido puestas en marcha sin en diálogo con los máximos empleadores de la Argentina, como son las Pymes.

“Existe preocupación, entendiendo la necesidad de aplicar una reforma para combatir a la inflación, pero no de esta manera, ya que el anuncio realizado por el presidente Milei afecta directamente al sistema productivo pyme industrial, que inevitablemente va haber genera más desempleo y cierre de fábricas”, sostuvo.

Rosato dijo que desde IPA le sugerirán al Gobierno nacional que “corrija las medidas”, y que se evalúe “un paquete de emergencia que surja del consenso con todo el sector privado y no solamente con el puñado de entidades que representan a los intereses de las grandes empresas”. “Fueron visitadas por distintos funcionarios, de espaldas a las Pymes, que somos las que sostenemos la actividad económica del país”, se quejó.

Rosato se preguntó “cuál va a ser la contingencia” del plan, al sostener que “sin ella se puede caer en una situación compleja, de cierre de pymes y puestos de trabajo”. “Necesitamos el diálogo para implementar una política industrial, si es que el Gobierno piensa tenerla”, afirmó, y afirmó: “Falta más diálogo e información. Y definiciones concretas para la industria, para que no se frene la producción y se sostenga el empleo. La falta de previsibilidad es muy fuerte y generará más problemas”.

El presidente de IPA aclaró que “la reforma laboral es inocua”, al sostener que “si no hay producción, no habrá margen para contratar nuevos empleos”. “Son medidas que son muy sensibles y que hacen a la defensa de nuestro patrimonio, que es el trabajo argentino. Son medidas muy fuertes, pero que no se pueden hacer. Y que nos llevan a una situación mucho más complejo”, aseveró.

