Dólar: el liqui rozó los $181, pero con intervención oficial cerró en $174,80

“Hubo mucha venta de bonos contra pesos después de las 15:30. Compra contra dólares, si hubo, fue poca y alrededor de las 15:30 y después paró. Pero hoy la clave fue darle duro y parejo a la venta contra pesos”, consignó el trader y jefe de research del Instituto de Capacitación Bursátil, Leandro Zicarelli, respecto de la participación oficial en el mercado de bonos. Por su parte, Maximiliano Suárez, de Grupo Bull Market, añadió: “Estuvieron activos en la última parte de la rueda”.

“Hubo intervención. No sé si fue BCRA o ANSeS, pero vimos órdenes fuertes tanto de venta contra pesos como de compra de paridades contra D, lo cual permite inferir que hubo intervención a partir de las 15:30”, añadió un analista de una de las principales sociedades de Bolsa.

Existen diferentes visiones de por qué sigue la presión alcista y hay quienes observan que al bajarse el parking de 15 a 3 días hubo inversores que vieron la posibilidad de apurar su salida de la Argentina, lo que está generando suba en estos días. Sin embargo, también hay una opinión generalizada en los economistas consultados por Ámbito respecto de que el Gobierno necesita dar una señal de consistencia macroeconómica para calmar a los agentes.

“Es un tema más de confianza que técnico, que hace que todos quieran dólares y que todos quieran vender bonos”, resumió Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment,

Al respecto, el director de la consultora EcoGo, Federico Furiase, explicó a Ámbito: “Las últimas medidas no atacan el problema estructural que tiene esta crisis cambiaria, que tiene que ver con un desequilibrio fiscal y monetario y la incertidumbre de cómo se va a corregir eso en adelante, en un contexto de falta de certezas sobre el rumbo político. Ese tema estructural no está solucionado con estos parches”.

Respecto del modo en que la brecha presiona al tipo de cambio oficial, Furiase indicó: “Se perdió la oportunidad que se había abierto a principios de agosto, cuando el Gobierno podía haber zafado de una devaluación si hubiese hecho las cosas bien en cuanto a Presupuesto, señal fiscal y rumbo político. Ahora lo único que queda es hacer una devaluación ordenada del tipo de cambio oficial, en el marco de un acuerdo con el FMI que implique una consolidación fiscal creíble y más rápida de la que figura en el Presupuesto. Y un engrosamiento de las reservas del BCRA para que se coordinen expectativas”.

En cuanto a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para intentar bajar la brecha, el analista de Invertir en Bolsa, Federico Broggi, sostuvo: “Son lógicas y sirven como un pasito, pero en la práctica no generan el alivio, porque hay un tipo de cambio implícito en la licitación anunciada que es mayor al tipo de cambio actual y, por ende, esta licitación, así sin mayor información, no ancla ninguna expectativa. De hecho, todo lo contrario. Por otra parte, fueron medidas a cuentagotas que no shockearon al mercado y llevaron el tipo de cambio, vía arbitraje, al punto deteriorado”. En cuanto a esto último, Broggi explicó que tras las determinaciones del 15 de septiembre quedaron en la práctica tres tipos de cambio financieros: el MEP, el CCL para no residentes y el CCL argentino, lo cual se flexibilizó tras los anuncios de Guzmán. “El valor más alto era el del CCL extranjero y hacia ese punto terminó convergiendo el CCL argentino”.

Más allá del CCL, ayer también hubo novedades con el dólar blue, que subió $3 y llegó a $183. Durante la tarde se viralizaron por redes allanamientos de Gendarmería a cuevas del Microcentro en las que se vende este tipo de divisa informal. Independientemente que se trató de un operativo contra actividades ilegales, Ámbito consultó qué impacto puede tener en la cotización, a lo que Ziccarelli respondió: “Si van a caer todos los días con este tipo de allanamientos el blue va a ir para arriba, porque va a haber menos volumen y va a ser difícil de conseguir. Pero si se hace de forma esporádica, puede evitar que se pasen de rosca. No obstante, en este escenario, en el que suben todos los dólares es natural que el blue suba, no es que haya un intento de corrida u operación, por eso me pareció fuera de timming el allanamiento de hoy”.

El dólar mayorista subió 7 centavos, a $77,75. La brecha con el CCL llegó al 124%. Por su parte, el BCRA finalizó el día en posición compradora, por alrededor de u$s15 millones, según informaron fuentes oficiales a este medio. Además, las reservas brutas se engrosaron unos u$s8 millones para finalizar en u$s40.821 millones.