Dólar: tras las PASO, advierten que creció el incentivo a retener granos

El trigo saltó 2,4% a u$s 166,73, e impulsó a la suba al mercado de Chicago

El especialista de la Universidad Austral explicó que, en maíz, los 350 son solo 10 más que el dólar agro, y no varió tanto el valor. “Pero la ventaja de estar obteniendo “un plus” por el grano desapareció, y la intención de venta mermó. De todas formas, con la cosecha en marcha, tampoco se redujo a cero. Distinto es el caso de la soja, donde se viene operando muy poco. La industria convalida un contramargen importante. Pero como no se descartan turbulencias a futuro, y la plataforma de Milei apunta a eliminación de la brecha, baja de derechos de exportación y mayor apertura, no hay muchas razones para vender”, profundizó.